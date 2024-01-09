https://sputniknews.com.tr/20240109/patrik-kirill-fener-rum-patrigi-bartholomeos-ozgur-bir-adam-degil-ve-kendi-cemaati-yok-1079457894.html

Patrik Kirill: Fener Rum Patriği Bartholomeos özgür bir adam değil ve kendi cemaati yok

Patrik Kirill: Fener Rum Patriği Bartholomeos özgür bir adam değil ve kendi cemaati yok

Patrik Kirill, Ukrayna'daki bölünmenin tanınmasını Fener Rum Patrikhanesi'nin bir günahı olarak nitelendirdi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T11:20+0300

2024-01-09T11:20+0300

2024-01-09T11:20+0300

dünya

patrik kirill

rus ortodoks kilisesi

fener rum patriği bartholomeos

fener rum patrikhanesi

fener rum ortodoks patrikhanesi

günah

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Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill verdiği Noel röportajında, Konstantinopolis Patriği Bartholomeos'un özgür bir adam olmadığını, Türkiye'de kendi cemaatine sahip olmadığını ve Ukrayna'daki bölünmeyi desteklemesinin bir hata değil, büyük günah olduğunu söyledi.Patrik Kirill açıklamasında şu sözleri kaydetti:Patrik Kirill daha önce Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rusya Ortodoks Kilisesi'nden kopuşu sürecindeki eylemleri karşısında Tanrı'nın emriyle ortaya çıkan daha belirgin bir sonucu tahayyül etmenin zor olduğunu kaydetmişti ve"Bunun sonuçlarını hemen gördük, zira işlenen günah çok büyüktü" açıklamasında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231220/patrik-kirill-avrupa-birliginin-ukraynayi-kabul-etmeye-hazir-olmasi-ikiyuzluluktur-1078655582.html

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patrik kirill, rus ortodoks kilisesi, fener rum patriği bartholomeos, fener rum patrikhanesi, fener rum ortodoks patrikhanesi, günah