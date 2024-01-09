https://sputniknews.com.tr/20240109/patrik-kirill-fener-rum-patrigi-bartholomeos-ozgur-bir-adam-degil-ve-kendi-cemaati-yok-1079457894.html
Patrik Kirill: Fener Rum Patriği Bartholomeos özgür bir adam değil ve kendi cemaati yok
Patrik Kirill: Fener Rum Patriği Bartholomeos özgür bir adam değil ve kendi cemaati yok
Patrik Kirill, Ukrayna'daki bölünmenin tanınmasını Fener Rum Patrikhanesi'nin bir günahı olarak nitelendirdi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T11:20+0300
2024-01-09T11:20+0300
2024-01-09T11:20+0300
dünya
patrik kirill
rus ortodoks kilisesi
fener rum patriği bartholomeos
fener rum patrikhanesi
fener rum ortodoks patrikhanesi
günah
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Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill verdiği Noel röportajında, Konstantinopolis Patriği Bartholomeos'un özgür bir adam olmadığını, Türkiye'de kendi cemaatine sahip olmadığını ve Ukrayna'daki bölünmeyi desteklemesinin bir hata değil, büyük günah olduğunu söyledi.Patrik Kirill açıklamasında şu sözleri kaydetti:Patrik Kirill daha önce Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rusya Ortodoks Kilisesi'nden kopuşu sürecindeki eylemleri karşısında Tanrı'nın emriyle ortaya çıkan daha belirgin bir sonucu tahayyül etmenin zor olduğunu kaydetmişti ve"Bunun sonuçlarını hemen gördük, zira işlenen günah çok büyüktü" açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231220/patrik-kirill-avrupa-birliginin-ukraynayi-kabul-etmeye-hazir-olmasi-ikiyuzluluktur-1078655582.html
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patrik kirill, rus ortodoks kilisesi, fener rum patriği bartholomeos, fener rum patrikhanesi, fener rum ortodoks patrikhanesi, günah
patrik kirill, rus ortodoks kilisesi, fener rum patriği bartholomeos, fener rum patrikhanesi, fener rum ortodoks patrikhanesi, günah
Patrik Kirill: Fener Rum Patriği Bartholomeos özgür bir adam değil ve kendi cemaati yok
Patrik Kirill, Ukrayna'daki bölünmenin tanınmasını Fener Rum Patrikhanesi'nin bir günahı olarak nitelendirdi.
Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill verdiği Noel röportajında, Konstantinopolis Patriği Bartholomeos'un özgür bir adam olmadığını, Türkiye'de kendi cemaatine sahip olmadığını ve Ukrayna'daki bölünmeyi desteklemesinin bir hata değil, büyük günah olduğunu söyledi.
Patrik Kirill açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Fener Rum Patrikhanesi Patriği'nin özgür bir adam olmadığı sarihtir. Bu dünyada güç sahibi olanların güçlü etkisi altındadır. Hiçbir desteği yok, Türkiye'de kendi cemaati dahi yok. Büyük olasılıkla bu olumsuz husus, Fener Rum Patriği'nin birçok insanın kabul etmesinin imkansız olduğu konumunu şekillendirmektedir. Bu nedenle, Ukrayna'daki bölünmeyi desteklemek Fener Rum Patriği'nin sadece bir hatası değil, büyük günahıdır.
Patrik Kirill daha önce Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rusya Ortodoks Kilisesi'nden kopuşu sürecindeki eylemleri karşısında Tanrı'nın emriyle ortaya çıkan daha belirgin bir sonucu tahayyül etmenin zor olduğunu kaydetmişti ve"Bunun sonuçlarını hemen gördük, zira işlenen günah çok büyüktü" açıklamasında bulunmuştu.