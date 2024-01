https://sputniknews.com.tr/20240109/murat-kurumdan-istanbul-trafigine-yeni-formulaciklamasi-1079469533.html

Murat Kurum’dan ‘İstanbul trafiğine yeni formül’ açıklaması

İSTOÇ’u ziyaret eden AK Parti İBB adayı Murat Kurum, İstanbul Belediye Başkanı seçilmesi halinde yapacaklarını açıkladı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ’u ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum, "İSTOÇ esnafımızın ne isteği varsa biz bir masada oturacağız, o masada karar alacağız, o kararı da da uygulayacağız. Bunu uygulayacak güce, beceriye kabiliyete İstanbul’un esnafının da yönetiminin de hazır olduğunu düşünüyorum. İstanbul’daki yüke baktığınızda trafik yoğunluğunun şehrin içindeki ağır vasıta trafiğiyle de arttığını görüyoruz. Bilhassa İSTOÇ bölgesinde ağır vasıta trafiği hem burada yaşayan vatandaşlarımıza, hem de esnafımıza hizmet veremiyor. Bu noktada kalıcı yatırımları, sorunların çözümüne ilişkin adımları atmayan bir yönetim söz konusu olunca da artık bir çile haline dönüşüyor. Bu noktada iz İstanbul’umuzun trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız şehrin çeperini de düzenleyeceğiz. Bu lojistik merkezlerle birlikte bilhassa Mahmutbey kavşağındaki yükü azaltmış olacağız. Mahmutbey kavşağında da bir yıllık acil eylem planımız çerçevesinde hızlı bir şekilde buradaki çözümü hayata geçirecek adımları atacağız. Öncelikle buradaki trafik yükünü azaltmak istiyoruz” diye konuştu.'İstanbul’daki tüm esnafımıza dijital pazarlama için destek olacağız'Esnafa dijital pazarlama konusunda destek olacağını belirten Kurum, “Buradaki esnafımız Eminönü’nden geldi, Sirkeci’den geldi. İşletmelerini büyüttüler tüm Türkiye’ye hizmet etmeye başladılar. Şu an büyümek istiyorlar. Buna ilişkin de lojistik merkezleriyle esnafımıza büyüme imkanı tanımış olacağız. Yine 16 milyon nüfusu büyütmemek kaydı ile tabii ki nüfus artışı yeni doğumlarla kaçınılamaz ama bizim İstanbul’un nüfusu çok büyütmek gibi bir kararımız yok. Dolayısıyla nüfus çerçevesinde şehrin çeperlerinde büyüme öngörüsü ile birlikte yeni yerleşimi yaymak durumundayız. Bunu yaptığımızda nasıl eskiden Sirkeci’den Eminönü’nden Cağaloğlu’nan esnafımız İSTOÇ’a geldiyse, yeni üretim alanlarını, pazarlama alanlarını da kazandıracağız. Bunu da yönetimimizle birlikte yeni ticaret hikayeleri yazarak yapacağız. Artık dijital pazarlama çağındayız. Hepimiz bu uygulamaları kullanıyoruz. İstanbul’daki tüm esnafımıza dijital pazarlama için destek olacağız. Bununla birlikte hem maliyetleri düşürmüş, hem istihdama ve üretime katkı sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.'Küresel ticarettin merkezinin de İstanbul olmasını istiyoruz'“Küresel ticarettin merkezinin de İstanbul olmasını istiyoruz” diyen Murat Kurum, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz açıklandı. Burada hedefimiz üretimin yüzyılı olması. Yüksek katma değerli bilhassa genç kardeşlerimizin istihdamını arttıran doğru alanları destekleyeceğiz. Gençlerimize işyeri açma, iş yerlerinde çalışma imkanı sunacağız. Bir gencimiz okuldan mezun olduğu zaman İSTOÇ gibi alanda düşünün bir odası var masası var, bununla ilgili destekleyen bir yönetim var. Yeri geldiğinde yüksek teknolojiyi İstanbul’a kazandıracak adımlarda da onu destekleyen bir yönetimi inşallah İBB olarak bir araya getireceğiz. İstanbul zaten ekonominin ticaretin öncüsü. Biz inşallah küresel ticarettin merkezinin de İstanbul olmasını istiyoruz. Dün yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın heyecanlarını taleplerini gördük. Hep birlikte düşünüyoruz, birlikte karar alıyoruz ve o kararları uygulayacak iradeyi ortaya koyuyoruz. Her gittiğimiz yerde şunu söylüyoruz. İstanbul’a yeni eserler kazandıracağız” ifadelerini kullandı.'Deprem riskini ortadan kaldıracak adımları atacağız'Deprem riskini ortadan kaldıracak adımlara atacağını ifade eden Kurum, “Burada deprem riskini ortadan kaldıracak adımları atacağız. Yolunda caddesinde ulaşım çilesi bitene kadar, İstanbul’un her sokağı huzurla güvenle dolana kadar bu adımları atıyor olacağız. İstanbul’da değişim zamanı gelmiştir. İstanbul’daki bu çileyi bitirecek değişim iradesini biz halkımız ile birlikte vereceğiz. 16 milyon İstanbullunun başkanı değil kardeşi olacağız, Muradı olacağız. Onlarla birlikte bu çalışmaları yapacağız. Zor zamanlarında milletimizin yanında olduk, yine aynı şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sadece İstanbul diyeceğiz, tek gündemimiz İstanbul’un sorunları olacak. Bunları yapabilmemiz için acil eylem planlarıyla hareket etmemiz gerekiyor çünkü kaybolan bir 5 yıldan bahsediyoruz. Hem bu 5 yılı kapatmamız lazım hem de vatandaşlarımızın beklediği yatırımları bir an evvel hayata sunmamız gerekiyor. Çok çalışacağız. İstanbullular bizi çalışırken görecek” dedi.Fatih'te saldırıda yaralanan Fatih Camii cemiyetinden Bilal Erdem'i ziyaret ettiBuna ek olarak Kurum, dün İstanbul Fatih’te yaşanan saldırıda yaralanan Fatih Camii cemaatinden Bilal Erdem'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdem'in doktorlarından bilgi alan ve durumunun iyi olduğunu öğrenen Kurum, Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

