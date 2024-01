https://sputniknews.com.tr/20240109/murat-kurum-istanbulumuzun-anahtarini-geri-alacagiz-1079444373.html

Murat Kurum: İstanbul'umuzun anahtarını geri alacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eyüpsultan ve Fatih'te esnafı ziyaret etti.Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti ilçe belediye başkanları ile sabah namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret edip dua eden Kurum, daha sonra vatandaşlara çorba, simit, börek ve irmik helvası ikram etti.Kurum, daha sonra Eyüpsultan'da esnafı ziyaret etti.Buradaki programının ardından Kurum ve beraberindekiler, Fatih Camisi'nin haziresindeki Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın kabrine ziyarette bulundu. 'Bizi hep sokakta iş yaparken, çalışırken göreceksiniz'İBB Başkan adayı Murat Kurum, çorba dağıtımı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün il başkanı ve teşkilatla beraber yaptıkları ziyaretlere dua ile başladıklarını ve dua ile bitireceklerini söyledi.Her zaman zor gününde milletin yanında olduklarını belirten Kurum, şöyle konuştu:Kurum, herkesi kucaklayıcı, ötekileştirmeyen bir yaklaşımla 16 milyonla kardeş olacaklarını ifade ederek, İstanbul'un kaybolan 5 yılını çok çalışarak, çok üreterek tüm ekip arkadaşlarıyla mücadele ederek, hızlı bir şekilde acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceklerini söyledi.Aylardır saha araştırmaları yaptıklarını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:'Tarihi Yarımada'yı yeniden ihya edeceğiz'Murat Kurum, riskli bir yapı kalmayıncaya kadar İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları atacaklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:İstanbul'a gelen turistlerin büyük bir kısmının Tarihi Yarımada'da gezdiğini aktaran Kurum, "Biz de insanlarımızın huzurla, güvenle gezeceği Tarihi Yarımada için yatırımlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız" dedi.'Ecdadın bıraktığı tarihi eserlere hep birlikte sahip çıkacağız'Murat Kurum, ecdadın bıraktığı tarihi eserlere hep birlikte sahip çıkacaklarını anlatarak, "Yine bu manada bugün sultan Mehmet Han'a kendisine layık bir başkan olacağımızın sözünü verdik. Burada gelip duamızı yaptık ve daima Fatih'in izinde, Fatih'in yolunda onun kutlu çizgisinde olmaya devam edeceğiz. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimizin bırakmış olduğu eserleri, o bayrağı yeniden alacağız ve yeniden hep birlikte bütün buradaki belediye başkanı arkadaşımla birlikte inşallah çok daha yukarıya taşıyacak adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.Yeşiliyle, mavisiyle, iki kıtasıyla trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul'u inşa edeceklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:'Tüm gücümüzle deprem dönüşümünü yapmak zorundayız'Kurum, daha sonra Fatih'teki Fevzi Paşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.Bir dükkana girip çay içen Kurum, vatandaşlarla sohbeti sırasında İstanbul'u güzelleştirecek, insanların geleceğe umutla bakacağı adımları hep birlikte atacaklarını söyledi.Sohbet sırasında bir vatandaş, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde ailesinin Hatay'da olduğunu belirterek, "Depremde en çok koşturanlardan birisi sizdiniz. O yüzden çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Bunun üzerine Kurum, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Burada tüm gücümüzle deprem dönüşümünü yapmak zorundayız. Bunu da hep birlikte yapacağız. Gençlerimizle kadınlarımızla yapacağız. O da çok çok önemli" dedi.'Hayvan barınaklarının sayısını arttırmak zorundayız'Bir başka vatandaşın da sahipsiz köpeklerin sorun olduğunu söylemesi üzerine Kurum, "Tabii konu şuna getirildi. Sokak hayvanı ve insan çatışması haline getirmeye gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade ettiler. Hayvan barınaklarının sayısını arttırmak zorundayız. Şu an maalesef İstanbul'da hayvan barınağına ilişkin bir yatırım yapılmamış. Yani bir taraftan sokak hayvanları çoğalırken diğer taraftan buna ilişkin bir çözüm ortaya koymak zorundasın" diye konuştu.Kurum, bu konuyu seyreden, izleyen tarafta olamayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:'İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları kararlı şekilde atıyor olacağız'Kurum, Üsküdar’daki Balıkçılar Çarşısı esnafını, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Kurum’la vatandaşlar fotoğraf çektirdi.Bir vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili sorduğu soru üzerine Kurum, "Sadece Üsküdar'da, Ferah Mahallesi'nde, Kirazlıtepe'de yaptıklarımızı biliyorsunuz değil mi? Şimdi biz Üsküdar'da inşallah başkanımla (Üsküdar Belediye Başkanı) o 5 bin konutluk projemizi Üsküdar'ın her mahallesine yayacağız. Her mahallesinde bizim izimizi göreceksiniz. El ele, gönül gönüle gideceğiz" cevabını verdi.Kurum, ilçedeki kentsel dönüme ilişkin "Sadece Fikirtepe'de yapılan inşaat, kentsel dönüşüm sayısı, şu an mevcut Büyükşehir Belediye yönetiminin yaptığının iki katı. Size ne söz verdiysek hep o sözün peşinde koştuk. O sözümüzü tuttuk. İnşallah Fikirtepe'yi de en kısa sürede bitireceğiz" dedi.Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak tebrik ettiğini, bununla ilgili neler söylemek istediğini sorması üzerine, Kurum, Ankara’ya gittiğinde Bahçeli’yi makamında ziyaret edeceğini söyledi.Bu sabah Eyüpsultan Camisi’ne gittiklerini, Fatih Sultan Mehmet Han’ın ve merhum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın mezarlarını ziyaret ettiklerini hatırlatan Kurum, daha sonra esnaf ziyareti yaparak vatandaşları dinlediklerini söyledi.Esnaf ve vatandaşlarla iç içe olacaklarını, onların sorunlarını dinleyeceklerini dile getiren Kurum, onların problemlerine çözüm bulacaklarını ifade etti.Kurum, şunları kaydetti:Kurum, deprem riskinin ortadan kalkmasıyla ilgili açıklamalarının ardından imar affıyla ilgili soru üzerine, şunları anlattı:Hemen yarın deprem olacakmış gibi hazırlıkların yapılacağını ve uzun vadede kalıcı çalışmaların gerçekleştirileceğini belirten Kurum, şu değerlendirmede bulundu:'Durmak yok, yola devam diyoruz'Kurum, daha sonra Üsküdar Meydanı'ndaki AK Nokta’yı ziyaret ederek, vatandaşlara hitap etti."Yeniden İstanbul diyoruz. Şimdi İstanbul diyoruz. Sadece İstanbul diyoruz." diyen Kurum, tüm motivasyonu bu kente vereceklerini ifade etti.Kurum, "İnşallah 31 Mart akşamı da büyük bir bayram havasıyla, büyük bir şölenle İstanbul'umuzun anahtarını geri alacağız. Anlaştık mı? O yüzden durmak yok, yola devam diyoruz. Hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.İstanbul'un yeniden ehil ellere geçeceğini söyleyen Kurum, şöyle devam etti:'İstanbul'un kendi gücünü biliyoruz'Bugüne kadar tüm afetlerde hep milletin yanında olduklarını anlatan Kurum, şimdi de belediye başkanları ve milletvekilleriyle aynı anlayışla çalışacaklarını kaydetti.Kurum, uzun zamandır bu projeleri bilim insanlarıyla çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

