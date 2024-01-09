Murat Kurum: İstanbul'umuzun anahtarını geri alacağız
01:12 09.01.2024 (güncellendi: 01:19 09.01.2024)
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZORCumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZOR
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İnşallah 31 Mart akşamı da büyük bir bayram havasıyla, büyük bir şölenle İstanbul'umuzun anahtarını geri alacağız" dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eyüpsultan ve Fatih'te esnafı ziyaret etti.
Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti ilçe belediye başkanları ile sabah namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.
Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret edip dua eden Kurum, daha sonra vatandaşlara çorba, simit, börek ve irmik helvası ikram etti.
Kurum, daha sonra Eyüpsultan'da esnafı ziyaret etti.
Buradaki programının ardından Kurum ve beraberindekiler, Fatih Camisi'nin haziresindeki Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın kabrine ziyarette bulundu.
© İHA / DAVUT HAS-AW115149Sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldıktan sonra Eyüpsultan Türbesi’nde dua ederek seçim çalışmalarına başlayan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ne geçti. Türbede dua eden Kurum daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.
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© İHA / DAVUT HAS-AW115149
Sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldıktan sonra Eyüpsultan Türbesi’nde dua ederek seçim çalışmalarına başlayan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ne geçti. Türbede dua eden Kurum daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.
© İHA / -AW115149Sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldıktan sonra Eyüpsultan Türbesi’nde dua ederek seçim çalışmalarına başlayan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ne geçti. Türbede dua eden Kurum daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.
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© İHA / -AW115149
Sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldıktan sonra Eyüpsultan Türbesi’nde dua ederek seçim çalışmalarına başlayan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ne geçti. Türbede dua eden Kurum daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.
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© İHA / DAVUT HAS-AW115149
Sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldıktan sonra Eyüpsultan Türbesi’nde dua ederek seçim çalışmalarına başlayan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ne geçti. Türbede dua eden Kurum daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.
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© İHA / -AW115149
Sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldıktan sonra Eyüpsultan Türbesi’nde dua ederek seçim çalışmalarına başlayan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ne geçti. Türbede dua eden Kurum daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.
'Bizi hep sokakta iş yaparken, çalışırken göreceksiniz'
İBB Başkan adayı Murat Kurum, çorba dağıtımı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün il başkanı ve teşkilatla beraber yaptıkları ziyaretlere dua ile başladıklarını ve dua ile bitireceklerini söyledi.
Her zaman zor gününde milletin yanında olduklarını belirten Kurum, şöyle konuştu:
"İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Bu manevi iklimde, bu kutlu şehirde onlarla, tüm İstanbullularla el ele, kol kola yürümeye devam edeceğiz. Bizi hep sokakta göreceksiniz. İş yaparken, çalışırken göreceksiniz. Ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. Deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz. Milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz. Hiçbir zaman polemiklerin içinde olmayacağız."
Kurum, herkesi kucaklayıcı, ötekileştirmeyen bir yaklaşımla 16 milyonla kardeş olacaklarını ifade ederek, İstanbul'un kaybolan 5 yılını çok çalışarak, çok üreterek tüm ekip arkadaşlarıyla mücadele ederek, hızlı bir şekilde acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceklerini söyledi.
Aylardır saha araştırmaları yaptıklarını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:
"Teşkilatımızla mayıs seçimlerinin hemen ardından 'Yeniden İstanbul' diyerek sahaya çıktık. 39 ilçemizde, 964 mahallemizde vatandaşımızın, milletimizin ne eksiği var ne sorunu var hepsini takip ettik, not aldık, uzman arkadaşlarla bu süreçleri tek tek değerlendirdik. Öne çıkan konularımız belli. Başta ulaşım, deprem riskimiz, kentsel dönüşüm, yine bu manada yeşil alan eksikliği, sosyal donatı eksikliği, İstanbul'un güvenliği, huzuru... Yani huzurla yaşayacağımız bir iftihar tablosu olacak."
'Tarihi Yarımada'yı yeniden ihya edeceğiz'
Murat Kurum, riskli bir yapı kalmayıncaya kadar İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları atacaklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:
"Tarihten bahsediyoruz ve o tarihle geleceğimizi buluşturmak için de bu çalışmaları yürütmek durumundayız. Tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla biz 81 ilimize hizmetler yaptık. Burada da Fatih Belediye Başkanımız, beraber çalıştığımız mesai arkadaşlığı yaptığımız başkanımızla da birçok projeleri beraber gerçekleştirdik ki Tarihi Yarımada'ya ayrı bir önem göstereceğiz. İnşallah tecrübelerimizle, birikimimizle Fatih Belediye Başkanımızla olan uyumla birlikte Tarihi Yarımada'yı yeniden ihya edeceğiz."
İstanbul'a gelen turistlerin büyük bir kısmının Tarihi Yarımada'da gezdiğini aktaran Kurum, "Biz de insanlarımızın huzurla, güvenle gezeceği Tarihi Yarımada için yatırımlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız" dedi.
'Ecdadın bıraktığı tarihi eserlere hep birlikte sahip çıkacağız'
Murat Kurum, ecdadın bıraktığı tarihi eserlere hep birlikte sahip çıkacaklarını anlatarak, "Yine bu manada bugün sultan Mehmet Han'a kendisine layık bir başkan olacağımızın sözünü verdik. Burada gelip duamızı yaptık ve daima Fatih'in izinde, Fatih'in yolunda onun kutlu çizgisinde olmaya devam edeceğiz. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimizin bırakmış olduğu eserleri, o bayrağı yeniden alacağız ve yeniden hep birlikte bütün buradaki belediye başkanı arkadaşımla birlikte inşallah çok daha yukarıya taşıyacak adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.
Yeşiliyle, mavisiyle, iki kıtasıyla trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul'u inşa edeceklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:
"Şu an İstanbul'da 328 kilometre metro hattımız İstanbullu kardeşlerimize hizmet veriyor. Tabii mevcut yönetim bu hattı iki katına çıkaracağını ifade etmiş olmasına rağmen maalesef bu son 5 yılda sadece ve sadece 17 kilometrelik metro hattı ihalesi yaptılar. Yani böyle büyük bir metropolden bahsediyoruz ve bu metropolde toplu ulaşım oranına baktığınızda yüzde 28'lerde. Dünyadaki örneklere baktığınızda toplu ulaşım yüzde 50'lere gelmiş. Böylesi metropollerde toplu ulaşımı daha fazla kullanmak zorundayız. Yine İstanbul'daki bu trafik çilesini bitirebilmek için de alternatif güzergahlar, alternatif yollar yapmak durumundasınız."
'Tüm gücümüzle deprem dönüşümünü yapmak zorundayız'
Kurum, daha sonra Fatih'teki Fevzi Paşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
Bir dükkana girip çay içen Kurum, vatandaşlarla sohbeti sırasında İstanbul'u güzelleştirecek, insanların geleceğe umutla bakacağı adımları hep birlikte atacaklarını söyledi.
Sohbet sırasında bir vatandaş, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde ailesinin Hatay'da olduğunu belirterek, "Depremde en çok koşturanlardan birisi sizdiniz. O yüzden çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Kurum, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Burada tüm gücümüzle deprem dönüşümünü yapmak zorundayız. Bunu da hep birlikte yapacağız. Gençlerimizle kadınlarımızla yapacağız. O da çok çok önemli" dedi.
'Hayvan barınaklarının sayısını arttırmak zorundayız'
Bir başka vatandaşın da sahipsiz köpeklerin sorun olduğunu söylemesi üzerine Kurum, "Tabii konu şuna getirildi. Sokak hayvanı ve insan çatışması haline getirmeye gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade ettiler. Hayvan barınaklarının sayısını arttırmak zorundayız. Şu an maalesef İstanbul'da hayvan barınağına ilişkin bir yatırım yapılmamış. Yani bir taraftan sokak hayvanları çoğalırken diğer taraftan buna ilişkin bir çözüm ortaya koymak zorundasın" diye konuştu.
Kurum, bu konuyu seyreden, izleyen tarafta olamayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ne yapacağız? Buna ilişkin sokak hayvanlarımızı ki bunu sokak hayvanı olarak değerlendirmemek lazım. Evcil hayvanların sahiplenileceği alanlar olarak bakmak lazım. Her ilçemizde ve İstanbul genelinde de, yine bir Anadolu bir Avrupa yakasında olmak üzere büyük hayvan barınaklarını inşa edip sokaktaki sahipsiz yavrularımızı bu hayvan barınaklarında bakacağız. Oradaki kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız. O hayvan barınaklarını, onların rehabilitasyonunu yapacağız. Onlara bakacağız, tedavilerini yapacağız, sahiplendireceğiz."
'İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları kararlı şekilde atıyor olacağız'
Kurum, Üsküdar’daki Balıkçılar Çarşısı esnafını, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Kurum’la vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
Bir vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili sorduğu soru üzerine Kurum, "Sadece Üsküdar'da, Ferah Mahallesi'nde, Kirazlıtepe'de yaptıklarımızı biliyorsunuz değil mi? Şimdi biz Üsküdar'da inşallah başkanımla (Üsküdar Belediye Başkanı) o 5 bin konutluk projemizi Üsküdar'ın her mahallesine yayacağız. Her mahallesinde bizim izimizi göreceksiniz. El ele, gönül gönüle gideceğiz" cevabını verdi.
Kurum, ilçedeki kentsel dönüme ilişkin "Sadece Fikirtepe'de yapılan inşaat, kentsel dönüşüm sayısı, şu an mevcut Büyükşehir Belediye yönetiminin yaptığının iki katı. Size ne söz verdiysek hep o sözün peşinde koştuk. O sözümüzü tuttuk. İnşallah Fikirtepe'yi de en kısa sürede bitireceğiz" dedi.
Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak tebrik ettiğini, bununla ilgili neler söylemek istediğini sorması üzerine, Kurum, Ankara’ya gittiğinde Bahçeli’yi makamında ziyaret edeceğini söyledi.
Bu sabah Eyüpsultan Camisi’ne gittiklerini, Fatih Sultan Mehmet Han’ın ve merhum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın mezarlarını ziyaret ettiklerini hatırlatan Kurum, daha sonra esnaf ziyareti yaparak vatandaşları dinlediklerini söyledi.
Esnaf ve vatandaşlarla iç içe olacaklarını, onların sorunlarını dinleyeceklerini dile getiren Kurum, onların problemlerine çözüm bulacaklarını ifade etti.
Kurum, şunları kaydetti:
"Gayretimiz, güzel İstanbul için. Bu güzellikleri daha da zenginleştirmek için olacak ve 16 milyonla birlikte yapacağız. Buradaki balıkçı esnafımızla şuradaki kasabımızla manavımızla birlikte bu süreci yürüteceğiz. Çünkü burada 5 binin üzerinde esnafımız var. Esnafımız bu işin bir parçası, paydaşı. Gençlerimiz, kadınlarımız yine paydaşı ve onlarla el ele inşallah bu sürecimizi yürüteceğiz."
Kurum, deprem riskinin ortadan kalkmasıyla ilgili açıklamalarının ardından imar affıyla ilgili soru üzerine, şunları anlattı:
"Ülkemizdeki deprem riskini görmezden gelemeyiz. Deprem tehdidi emin olun bu ülke için terörle mücadele kadar önemlidir. Deprem riskini bertaraf etmek için de siyasi bir malzeme yapmadan siyaset üstü bir bakışla anlayışla İstanbul'un 5 bin 461 kilometrekare alanında çalışmalıyız. 39 ilçesinde çalışmalıyız. Bakın burada pazarın sonuna geldiğimizde vatandaşlarımız sorunlarını söylüyor. Diyor ki ‘Ev sorunum var. Mülkiyet sorunum var. Tapu sorunum var. Efendim belediye şu hizmetleri yapmadı.’ Dolayısıyla bunu dinlemek zorundasınız ki soruna çözüm bulasınız. 6 Şubat'ta Allah bir daha yaşatmasın bu milletimize, ülkemize 50 binin üzerinde canımızı kaybettik değerli arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu acıları bir daha yaşamamak için kararlı bir şekilde siyaset üstü bir bakış açısıyla deprem dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız."
Hemen yarın deprem olacakmış gibi hazırlıkların yapılacağını ve uzun vadede kalıcı çalışmaların gerçekleştirileceğini belirten Kurum, şu değerlendirmede bulundu:
"O yüzden biz İstanbul'da hep şunu söylüyoruz. Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu çalışmaları belediye başkanlarımızla birlikte yapıyor ve İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları da kararlı şekilde atıyor olacağız. Hiçbir şekilde imar affı söz konusu değildir. Hiçbir şekilde imar affıyla ilgili bir gündemimiz yok, hiçbir zaman da olmadı. Yani şimdi muhalefet ne yapacağını şaşırdı. Açıkçası polemikler üzerinden gündem yaratmaya çalışıyorlar. İmar affı diye bir kanun çıkmadı. İmar Barışı çıktı. İmar Barışı da vatandaşımızın elektriğini, suyunu, doğal gazını alabilmesi amacıyla yapılmış bir düzenlemedir. O binanın sağlam olduğunu, o binanın riskli olmadığını ifade etmez ve barış dahilinde vatandaşımızın bu mağduriyeti gitsin diye yapılmış bir düzenlemedir. Dolayısıyla herhangi bir imar affı yok. Biz İstanbul'umuzun güzelliklerine güzellik katmak istiyoruz. O yüzden bu anlayışla çalışacağız."
'Durmak yok, yola devam diyoruz'
Kurum, daha sonra Üsküdar Meydanı'ndaki AK Nokta’yı ziyaret ederek, vatandaşlara hitap etti.
"Yeniden İstanbul diyoruz. Şimdi İstanbul diyoruz. Sadece İstanbul diyoruz." diyen Kurum, tüm motivasyonu bu kente vereceklerini ifade etti.
Kurum, "İnşallah 31 Mart akşamı da büyük bir bayram havasıyla, büyük bir şölenle İstanbul'umuzun anahtarını geri alacağız. Anlaştık mı? O yüzden durmak yok, yola devam diyoruz. Hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.
İstanbul'un yeniden ehil ellere geçeceğini söyleyen Kurum, şöyle devam etti:
"İstanbul'daki ulaşımda yaşanan trafik çilesi bitecek. İstanbul'un tek bir riskli yapısı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümdeki o endişesi bitecek. Yeşil alanlarının arttığı, mavisinin korunduğu, müsilaj tehlikesinin bir daha yaşanmadığı tarihinin, kültürünün, ecdadın bize bıraktığı eserlerinin kıymetinin bilindiği, değerinin bilindiği, gençlerin burada İstanbul'un bir parçası olarak, bir değeri olarak her sürecinde yönetimine katkı sunduğu, kadınlarla el ele, kadınlarla üreterek, kadınlarla orada İstanbul'un 964 mahallesinde kimin ihtiyacı varsa hak eden... Az önce bir gencimiz diyor ki 'Benim ihtiyacım vardı. Ben Burs alamadım. Başvurdum ama burs alamadım.' Hani nerede hak, hani nerede hukuk, hani nerede adalet? Biz adaletli olacağız. Herkese hak ettiği saygıyı, hak ettiği değeri göstereceğiz."
'İstanbul'un kendi gücünü biliyoruz'
Bugüne kadar tüm afetlerde hep milletin yanında olduklarını anlatan Kurum, şimdi de belediye başkanları ve milletvekilleriyle aynı anlayışla çalışacaklarını kaydetti.
Kurum, uzun zamandır bu projeleri bilim insanlarıyla çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Emin olun ilgili tüm bakanlıklarımızla yine bu konuda yapacağımız projeleri çalışıyoruz. İstanbul'un kendi gücünü biliyoruz. İstanbul'un değerini biliyoruz. İstanbul'un değerinin nasıl arttırılacağını biliyoruz. Buradaki belediye bütçesi dışında da kaynaklarının arttırıldığı, kaynaklarının reklama, algıya değil, İstanbulluya harcandığı bir yönetim anlayışıyla inşallah 31 Mart akşamı geliyoruz."
6 Ocak, 23:47