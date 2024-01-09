https://sputniknews.com.tr/20240109/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-ankarayi-cok-siddetli-yagis-vuracak-1079465729.html
Meteoroloji saat vererek uyardı: Ankara'yı çok şiddetli yağış vuracak
Meteoroloji saat vererek uyardı: Ankara'yı çok şiddetli yağış vuracak
Meteoroloji, Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Başkentte yer yer etkili olan yağmur, akşam saatlerinde kuvvetini arttıracak. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T13:45+0300
2024-01-09T13:45+0300
2024-01-09T13:45+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
ankara
yağış
sağanak yağış
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Ankara’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, akşam saatlerinde mevcut yağışların yoğunlaşması ve kuvvetlenmesi bekleniyor. Meteoroloji, 17.00'de başlayacak yağışların 1200 metre yükseklikteki kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olabileceğini aktardı.Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı gelirken, saat 23.59'da yoğun yağışların sona ermesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240109/buz-devri-geliyor-18-sehre-kara-kisli-sari-kod-uyarisi-1079447901.html
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Meteoroloji saat vererek uyardı: Ankara'yı çok şiddetli yağış vuracak
Meteoroloji, Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Başkentte yer yer etkili olan yağmur, akşam saatlerinde kuvvetini arttıracak.
Ankara’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, akşam saatlerinde mevcut yağışların yoğunlaşması ve kuvvetlenmesi bekleniyor. Meteoroloji, 17.00'de başlayacak yağışların 1200 metre yükseklikteki kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olabileceğini aktardı.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı gelirken, saat 23.59'da yoğun yağışların sona ermesi bekleniyor.