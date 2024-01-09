https://sputniknews.com.tr/20240109/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-ankarayi-cok-siddetli-yagis-vuracak-1079465729.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: Ankara'yı çok şiddetli yağış vuracak

Meteoroloji saat vererek uyardı: Ankara'yı çok şiddetli yağış vuracak

Meteoroloji, Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Başkentte yer yer etkili olan yağmur, akşam saatlerinde kuvvetini arttıracak. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T13:45+0300

2024-01-09T13:45+0300

2024-01-09T13:45+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

ankara

yağış

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Ankara’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, akşam saatlerinde mevcut yağışların yoğunlaşması ve kuvvetlenmesi bekleniyor. Meteoroloji, 17.00'de başlayacak yağışların 1200 metre yükseklikteki kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olabileceğini aktardı.Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı gelirken, saat 23.59'da yoğun yağışların sona ermesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240109/buz-devri-geliyor-18-sehre-kara-kisli-sari-kod-uyarisi-1079447901.html

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