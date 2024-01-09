'Buz devri' geliyor: 18 şehre kara kışlı sarı kod uyarısı
07:02 09.01.2024 (güncellendi: 09:49 09.01.2024)
© AA / Anıl AydınArdahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Kent merkezinde kar ve tipi etkisini sürdürdü.
© AA / Anıl Aydın
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İstanbul ve İzmir dahil 18 il için sarı uyarı yapıldı. İstanbul ve çevresinde de karla karışık yağmur ve fırtına bekleniyor. Ayrıca zemheri ayının içinde olan Türkiye'de, 'zemheri nedir, ne zaman başlar ve ne zaman biter' sorularını da araştırıyor. Hava durumuna dair tüm merak edilenler Sputnik'in derlemesinde.
Meteoroloji 9 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) salı günü için 16 kente sarı kodlu uyarı geldi.
Sarı kodlu uyarı verilen iller
Sarı uyarı verilen iller Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova olarak sıralandı.
Marmara'nın batı ve orta kesimlerinde fırtına bekleniyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli'nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
MGM'den yapılan tahmine göre Akdeniz'in doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra Adana'da ve Mersin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacak, Batı Akdeniz'de devam eden gök gürültülü yağışlar Antalya'nın doğusuyla Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde etkisini artıracak.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa’nın kuzey ve batı, Balıkesir’in güney ve batı ile Aydın’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir’in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli kar yağışı
Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına (5-20 santimetre) dönüşmesi bekleniyor.
Yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışlar Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak, yağışlar akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
Zemheri nedir?
Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.
Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Öte yandan zemheri, Arapça kış anlamına gelen 'zem' ile Farsça uğultu anlamındaki 'harir' kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Trakya'nın batısında ve Güney Marmara'da zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 6°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 2°C, 3°C
Aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yarın zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın yarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 8°C
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, yükseklerinde kar yağışlı
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, yükseklerinde kar yağışlı
DENİZLİ 10°C, 15°C
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 12°C
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 10°C
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Akdeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Salı öğle saatlerinden sonra zamanla bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 9°C
Zamanla kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Zamanla kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 7°C
Aralıklı yağmurlu, zamanla kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Aralıklı yağmurlu, zamanla kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ 1°C, 12°C
Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA 5°C, 12°C
Aralıklı yağmurlu
Aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 6°C
Öğle yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Öğle yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU 1°C, 7°C
Öğle saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Öğle saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SİNOP 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
RİZE 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 10°C, 12°C
Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği, doğu kesimlerde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AĞRI -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA 3°C, 8°C
Aralıklı yağmurlu
Aralıklı yağmurlu
VAN -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu