https://sputniknews.com.tr/20240109/buz-devri-geliyor-18-sehre-kara-kisli-sari-kod-uyarisi-1079447901.html

'Buz devri' geliyor: 18 şehre kara kışlı sarı kod uyarısı

'Buz devri' geliyor: 18 şehre kara kışlı sarı kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İstanbul ve İzmir dahil 18 il için sarı uyarı yapıldı. İstanbul ve çevresinde de karla karışık yağmur ve fırtına bekleniyor... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T07:02+0300

2024-01-09T07:02+0300

2024-01-09T09:49+0300

yaşam

hava durumu

sarı kod

uyarı

kar

kar yağışı

kar fırtınası

yağmur

fırtına

yağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078889952_0:74:818:534_1920x0_80_0_0_dcac1c08c9d9c4d9d2d52613c8855f93.jpg

Meteoroloji 9 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) salı günü için 16 kente sarı kodlu uyarı geldi.Sarı kodlu uyarı verilen illerSarı uyarı verilen iller Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova olarak sıralandı.Marmara'nın batı ve orta kesimlerinde fırtına bekleniyorMeteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli'nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.MGM'den yapılan tahmine göre Akdeniz'in doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra Adana'da ve Mersin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacak, Batı Akdeniz'de devam eden gök gürültülü yağışlar Antalya'nın doğusuyla Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde etkisini artıracak.Kuvvetli yağış uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa’nın kuzey ve batı, Balıkesir’in güney ve batı ile Aydın’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir’in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli kar yağışıÇanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına (5-20 santimetre) dönüşmesi bekleniyor.Yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışlar Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak, yağışlar akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.Zemheri nedir?Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Öte yandan zemheri, Arapça kış anlamına gelen 'zem' ile Farsça uğultu anlamındaki 'harir' kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Edirne dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Trakya'nın batısında ve Güney Marmara'da zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yarın zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın yarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Akdeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Salı öğle saatlerinden sonra zamanla bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZZamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği, doğu kesimlerde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240109/meteorolojiden-canakkale-icin-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-1079447480.html

istanbul

izmir

ankara

bursa

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 9 ocak hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, zemheri nedir, zemheri ne demek, zemheri ne zaman başlar, zemheri ne zaman kadar devam eder