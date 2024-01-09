https://sputniknews.com.tr/20240109/lavrov-kirmandaki-saldiriyla-nedeniyle-iranli-mevkidasina-bassagligi-diledi-1079481204.html
Lavrov, Kirman’daki saldırıyla nedeniyle İranlı mevkidaşına başsağlığı diledi
Lavrov, Kirman’daki saldırıyla nedeniyle İranlı mevkidaşına başsağlığı diledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan’la telefon görüşmesinde, İran’ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T21:25+0300
2024-01-09T21:25+0300
2024-01-09T21:25+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
hüseyin emir abdullahiyan
iran
kirman
ortadoğu
gazze şeridi
kızıldeniz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Ocak günü İran tarafının girişimiyle Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Lavrov, İran’ın Kirman şehrinde General Kasım Süleymani’yi anmak için toplanan insanların teröristlerin elinden trajik şekilde ölmesi nedeniyle en içten taziyelerini dile getirdi” dendi.Bakanlar, uluslararası teröre karşı mücadele kapsamındaki çabalarını koordine etme niyetini tekrarladı. Lavrov ve Emirabdullahiyan, Gazze Şeridi ve Kızıldeniz’deki durum dahil karşılıklı çıkar meselesi olan Ortadoğu ve uluslararası konuları da görüştü.Açıklamada, “İki ülke liderleri düzeyinde varılan anlaşmalar doğrultusunda siyasi diyaloğun ve pratik işbirliğinin artırılmasının önemi vurgulandı” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/iran-kirmandaki-patlamanin-intihar-saldirisi-oldugunu-acikladi-1079333836.html
rusya
iran
kirman
gazze şeridi
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sergey lavrov, rusya, hüseyin emir abdullahiyan, iran, kirman, ortadoğu, gazze şeridi, kızıldeniz
sergey lavrov, rusya, hüseyin emir abdullahiyan, iran, kirman, ortadoğu, gazze şeridi, kızıldeniz
Lavrov, Kirman’daki saldırıyla nedeniyle İranlı mevkidaşına başsağlığı diledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan’la telefon görüşmesinde, İran’ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Ocak günü İran tarafının girişimiyle Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Lavrov, İran’ın Kirman şehrinde General Kasım Süleymani’yi anmak için toplanan insanların teröristlerin elinden trajik şekilde ölmesi nedeniyle en içten taziyelerini dile getirdi” dendi.
Bakanlar, uluslararası teröre karşı mücadele kapsamındaki çabalarını koordine etme niyetini tekrarladı. Lavrov ve Emirabdullahiyan, Gazze Şeridi ve Kızıldeniz’deki durum dahil karşılıklı çıkar meselesi olan Ortadoğu ve uluslararası konuları da görüştü.
Açıklamada, “İki ülke liderleri düzeyinde varılan anlaşmalar doğrultusunda siyasi diyaloğun ve pratik işbirliğinin artırılmasının önemi vurgulandı” dendi.