https://sputniknews.com.tr/20240109/lavrov-kirmandaki-saldiriyla-nedeniyle-iranli-mevkidasina-bassagligi-diledi-1079481204.html

Lavrov, Kirman’daki saldırıyla nedeniyle İranlı mevkidaşına başsağlığı diledi

Lavrov, Kirman’daki saldırıyla nedeniyle İranlı mevkidaşına başsağlığı diledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan’la telefon görüşmesinde, İran’ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T21:25+0300

2024-01-09T21:25+0300

2024-01-09T21:25+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

hüseyin emir abdullahiyan

iran

kirman

ortadoğu

gazze şeridi

kızıldeniz

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Ocak günü İran tarafının girişimiyle Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Lavrov, İran’ın Kirman şehrinde General Kasım Süleymani’yi anmak için toplanan insanların teröristlerin elinden trajik şekilde ölmesi nedeniyle en içten taziyelerini dile getirdi” dendi.Bakanlar, uluslararası teröre karşı mücadele kapsamındaki çabalarını koordine etme niyetini tekrarladı. Lavrov ve Emirabdullahiyan, Gazze Şeridi ve Kızıldeniz’deki durum dahil karşılıklı çıkar meselesi olan Ortadoğu ve uluslararası konuları da görüştü.Açıklamada, “İki ülke liderleri düzeyinde varılan anlaşmalar doğrultusunda siyasi diyaloğun ve pratik işbirliğinin artırılmasının önemi vurgulandı” dendi.

https://sputniknews.com.tr/20240104/iran-kirmandaki-patlamanin-intihar-saldirisi-oldugunu-acikladi-1079333836.html

rusya

iran

kirman

gazze şeridi

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sergey lavrov, rusya, hüseyin emir abdullahiyan, iran, kirman, ortadoğu, gazze şeridi, kızıldeniz