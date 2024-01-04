https://sputniknews.com.tr/20240104/iran-kirmandaki-patlamanin-intihar-saldirisi-oldugunu-acikladi-1079333836.html

İran, Kirman'daki patlamanın intihar saldırısı olduğunu açıkladı

İran, Kirman'daki patlamanın intihar saldırısı olduğunu açıkladı

İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği patlamanın intihar saldırısı olduğu bildirildi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T17:55+0300

2024-01-04T17:55+0300

2024-01-04T17:55+0300

dünya

kirman

iran

saldırı

canlı bomba

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan bilgili kaynak, Kirman'da Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki terör saldırılarıyla ilgili olay yerinde yapılan incelemelerde ilk patlamanın kesin olarak bir canlı bombanın saldırısı sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyledi.Güvenlik kameraları dahil olmak üzere olayla ilgili tüm delillerin incelendiğini aktaran söz konusu kaynak, "İlk olaydaki canlı bomba, patlama sonucu vücudu tamamen parçalanmış bir erkekti. Canlı bombanın kimliği tespit edilmeye çalışılıyor" dedi.Kaynak, ikinci patlamanın da incelendiğini ve onun da intihar saldırısı olması ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.Son açıklamaya göre, saldırılarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20240104/iran-kirmanda-meydana-gelen-teror-saldirisindaki-olu-sayisini-guncelledi-1079321959.html

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kirman, iran, saldırı, canlı bomba