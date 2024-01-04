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Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2024 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama
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https://sputniknews.com.tr/20240104/iran-kirmanda-meydana-gelen-teror-saldirisindaki-olu-sayisini-guncelledi-1079321959.html
İran, Kirman'da meydana gelen terör saldırısındaki ölü sayısını güncelledi
İran, Kirman'da meydana gelen terör saldırısındaki ölü sayısını güncelledi
İran resmi ajansı IRNA’ya göre, terör saldırısı sonrası Kirman’a giden İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, olaya ilişkin açıklamada bulundu. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T13:05+0300
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iran
kirman
ahmed vahidi
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terör saldırısı
ölü sayısı
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İran’ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani’nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen 2 ayrı patlamada ölenlerin sayısı 84 olarak güncellenirken toplam yaralı sayısının 284 olduğu bildirildi.Patlama sonrası 103 olarak açıklanan daha sonra 95 olarak güncellenen ölü sayısına değinen Vahidi, adli tıp verilerine göre hayatını kaybedenlerin sayısının 84 olduğunu aktardı.Vahidi, patlamadan sonra yaralılara yönelik 119 ameliyat yapıldığını kaydederek bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtti. Olay anından itibaren 284 kişinin yaralandığını aktaran Vahidi, bir kısmının taburcu edilmesiyle hastanelerdeki yaralı sayısının 220 kişi olduğunu bildirdi.İran Acil Durum Başkanı Cafer Miadfer ise en son 95 olarak açıklanan ölü sayısının 84 şeklinde güncellenmesine ilişkin açıklamasında bazı cesetlerin parçalanmış olması nedeniyle sayıda değişiklik olduğunu aktardı. Miadfer, yaralıların nakli esnasında bazılarının mükerrer sayıldığını, bazı yaralıların bir hastaneden başka bir hastaneye nakledilirken her iki hastanenin kayıtlarına dahil edildiğini bu durumların da hesaplamada yanlışlığa sebep olduğunu ifade etti.Miadfer, son bilgilere göre 284 yaralıdan 89’unun taburcu edildiğini, hastanede yatan yaralı sayısının 195 olduğunu aktardı.Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240104/abdli-yetkiliden-irandaki-saldirilara-iliskin-aciklama-isidin-eylemlerine-benziyor-1079321813.html
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iran, kirman, ahmed vahidi, patlama, terör saldırısı, ölü sayısı
iran, kirman, ahmed vahidi, patlama, terör saldırısı, ölü sayısı

İran, Kirman'da meydana gelen terör saldırısındaki ölü sayısını güncelledi

13:05 04.01.2024
© AP Photo / Vahid Salemiİran, İran bayrağı
İran, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran resmi ajansı IRNA’ya göre, terör saldırısı sonrası Kirman’a giden İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.
İran’ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani’nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen 2 ayrı patlamada ölenlerin sayısı 84 olarak güncellenirken toplam yaralı sayısının 284 olduğu bildirildi.
Patlama sonrası 103 olarak açıklanan daha sonra 95 olarak güncellenen ölü sayısına değinen Vahidi, adli tıp verilerine göre hayatını kaybedenlerin sayısının 84 olduğunu aktardı.
Vahidi, patlamadan sonra yaralılara yönelik 119 ameliyat yapıldığını kaydederek bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtti. Olay anından itibaren 284 kişinin yaralandığını aktaran Vahidi, bir kısmının taburcu edilmesiyle hastanelerdeki yaralı sayısının 220 kişi olduğunu bildirdi.
İran Acil Durum Başkanı Cafer Miadfer ise en son 95 olarak açıklanan ölü sayısının 84 şeklinde güncellenmesine ilişkin açıklamasında bazı cesetlerin parçalanmış olması nedeniyle sayıda değişiklik olduğunu aktardı. Miadfer, yaralıların nakli esnasında bazılarının mükerrer sayıldığını, bazı yaralıların bir hastaneden başka bir hastaneye nakledilirken her iki hastanenin kayıtlarına dahil edildiğini bu durumların da hesaplamada yanlışlığa sebep olduğunu ifade etti.
Miadfer, son bilgilere göre 284 yaralıdan 89’unun taburcu edildiğini, hastanede yatan yaralı sayısının 195 olduğunu aktardı.
Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.
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