https://sputniknews.com.tr/20240104/abdli-yetkiliden-irandaki-saldirilara-iliskin-aciklama-isidin-eylemlerine-benziyor-1079321813.html

ABD'li yetkiliden İran'daki saldırılara ilişkin açıklama: 'IŞİD'in eylemlerine benziyor'

ABD'li yetkiliden İran'daki saldırılara ilişkin açıklama: 'IŞİD'in eylemlerine benziyor'

ABD'li bir yetkilinin gazetecilere yaptığı açıklamada İran'daki saldırıların ardında IŞİD olabileceği belirtildi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T13:01+0300

2024-01-04T13:01+0300

2024-01-04T13:01+0300

dünya

iran

kirman

abd

abd dışişleri bakanlığı

matthew miller

israil

saldırı

işid

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Biden yönetiminden üst düzey bir yetkilinin medyana yaptığı açıklamada ise Çarşamba günü İran'da bir törende meydana gelen iki patlamanın IŞİD geçmişte sorumlu olduğu türden bir 'terör saldırısı' gibi göründüğünü dile getirildi.Gazetecilere konuşan yetkili, "IŞİD'in geçmişte yaptığını gördüğümüz türden bir terör saldırısına benziyor ve bildiğimiz kadarıyla şu anki varsayımımız da bu yönde" dedi.ABD: Saldırının arkasında ne ABD ne de İsrail varABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği basın toplantısında İran'da meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Miller gazetecilerden gelen bir soruya şu şekilde yanıt verdi:Açıklamalarına devam eden Miller, medyada gördüğünü dile getirdiği bazı fikirlere değinerek, "Dolaşımda olduğunu gördüğüm bazı sorumsuz iddialara değinmek istiyorum ve şunu söylemek istiyorum: Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde olaya karışmadığını ve aksi yöndeki herhangi bir iddianın saçma olduğunu; İkincisi ise İsrail'in bu patlamaya karıştığına inanmamız için hiçbir neden yok" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-ruhani-lideri-hamaneyden-kirmandaki-saldirinin-organizatorlerine-sert-karsilik-sozu-1079305426.html

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