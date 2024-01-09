https://sputniknews.com.tr/20240109/japonyadaki-depremlerde-yasamini-yitirenlerin-sayisi-200u-asti-1079455177.html
Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 200’ü aştı
Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 200’ü aştı
Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında 1 Ocak’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 200’ü... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T10:27+0300
2024-01-09T10:27+0300
2024-01-09T10:27+0300
dünya
japonya
deprem
işikawa
kişida fumio
fumio kishida
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Suzu ve Wajima şehirleri sırasıyla 91 ve 81 olmak üzere en fazla can kaybının yaşandığı şehirler olurken, toplam ölü sayısı 202’ye ulaştı.Daha önce ölü sayısının yaklaşık 180 olduğu açıklanırken, 565 kişinin yaralandığı, 323 kişiye ise ulaşılamadığı bildirilmişti.Açıklamada, 28 binden fazla kişinin tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 300 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.İki hafta süren ara tatil ve dün 8 Ocak 'Yetişkinler Günü' (Seijin no Hi) resmi tatil sonrası 9 Ocak'ta ülke geneli örgün eğitim başlarken, İşikava'da 80'den fazla okulda ders başı yapılamadı.Ders başı yapılamayan okulların depremde hasar gördüğü kaydedildi.Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, bölgenin restorasyonu amacıyla 2023 mali yılı rezerv fonlarından 4.7 milyar yen (33 milyon dolar) finansman tahsis edilmesini onayladı.Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240109/filipinlerde-67-buyuklugunde-deprem-1079445618.html
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japonya, deprem, işikawa, kişida fumio, fumio kishida
japonya, deprem, işikawa, kişida fumio, fumio kishida
Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 200’ü aştı
Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında 1 Ocak’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 200’ü geçti.
Suzu ve Wajima şehirleri sırasıyla 91 ve 81 olmak üzere en fazla can kaybının yaşandığı şehirler olurken, toplam ölü sayısı 202’ye ulaştı.
Daha önce ölü sayısının yaklaşık 180 olduğu açıklanırken, 565 kişinin yaralandığı, 323 kişiye ise ulaşılamadığı bildirilmişti.
Açıklamada, 28 binden fazla kişinin tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 300 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.
İki hafta süren ara tatil ve dün 8 Ocak 'Yetişkinler Günü' (Seijin no Hi) resmi tatil sonrası 9 Ocak'ta ülke geneli örgün eğitim başlarken, İşikava'da 80'den fazla okulda ders başı yapılamadı.
Ders başı yapılamayan okulların depremde hasar gördüğü kaydedildi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, bölgenin restorasyonu amacıyla 2023 mali yılı rezerv fonlarından 4.7 milyar yen (33 milyon dolar) finansman tahsis edilmesini onayladı.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.