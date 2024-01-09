https://sputniknews.com.tr/20240109/izmirde-rotadan-cikan-vapur-karaya-carpti--1079478637.html

İzmir’de rotadan çıkan vapur karaya çarptı

İzmir’de rotadan çıkan vapur karaya çarptı

İzmir’de sefer yapan Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı. Gemide hasar meydana gelirken, yolcular... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T19:07+0300

2024-01-09T19:07+0300

2024-01-09T20:10+0300

türkiye

izmir

vapur

kara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079478691_0:31:1600:931_1920x0_80_0_0_68bbb3a02c3b6878bb255e9b1044e9bb.jpg

İzmir'de akşam saatlerinde Konak-Bostanlı vapurunun kaptanı, Karşıyaka’dan yolcuları aldıktan bir müddet sonra aniden rahatsızlandı ve bu sırada gemi rotadan çıktı. Konak İskelesi yakınında sürüklenen 'Mustafa Günay' isimli yolcu gemisi, karaya çarptı. İçerisinde bulunan 80 yolcu panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gemide hasar meydana geldi, herhangi bir yolcu yaralanmadı. Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240109/fatih-camisi-imami-ve-cami-cemaatinden-bir-kisiyi-bicakla-yaralayan-sahis-tutuklandi-1079477284.html

türkiye

izmir

kara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, vapur, kara