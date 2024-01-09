https://sputniknews.com.tr/20240109/izmirde-rotadan-cikan-vapur-karaya-carpti--1079478637.html
İzmir’de rotadan çıkan vapur karaya çarptı
İzmir’de rotadan çıkan vapur karaya çarptı
İzmir’de sefer yapan Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı. Gemide hasar meydana gelirken, yolcular... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T19:07+0300
2024-01-09T19:07+0300
2024-01-09T20:10+0300
türkiye
izmir
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kara
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İzmir'de akşam saatlerinde Konak-Bostanlı vapurunun kaptanı, Karşıyaka’dan yolcuları aldıktan bir müddet sonra aniden rahatsızlandı ve bu sırada gemi rotadan çıktı. Konak İskelesi yakınında sürüklenen 'Mustafa Günay' isimli yolcu gemisi, karaya çarptı. İçerisinde bulunan 80 yolcu panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gemide hasar meydana geldi, herhangi bir yolcu yaralanmadı. Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240109/fatih-camisi-imami-ve-cami-cemaatinden-bir-kisiyi-bicakla-yaralayan-sahis-tutuklandi-1079477284.html
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izmir, vapur, kara
İzmir’de rotadan çıkan vapur karaya çarptı
19:07 09.01.2024 (güncellendi: 20:10 09.01.2024)
İzmir’de sefer yapan Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı. Gemide hasar meydana gelirken, yolcular panik yaşadı.
İzmir'de akşam saatlerinde Konak-Bostanlı vapurunun kaptanı, Karşıyaka’dan yolcuları aldıktan bir müddet sonra aniden rahatsızlandı ve bu sırada gemi rotadan çıktı.
Konak İskelesi yakınında sürüklenen 'Mustafa Günay' isimli yolcu gemisi, karaya çarptı. İçerisinde bulunan 80 yolcu panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Gemide hasar meydana geldi, herhangi bir yolcu yaralanmadı. Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.