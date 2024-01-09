https://sputniknews.com.tr/20240109/iyi-parti-sozcusu-zorludan-istanbul-ve-ankara-adaylariyla-ilgili-aciklama-1079442028.html

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İstanbul ve Ankara adaylarıyla ilgili açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İstanbul ve Ankara adaylarıyla ilgili açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İstanbul ve Ankara için temennimiz ocak ayı tamamlanmadan bu adaylarımızı açıklayabilmek yönünde olacak" dedi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T00:12+0300

2024-01-09T00:12+0300

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kürşad zorlu

türkiye

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

iyi parti

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İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 13-14 Ocak'ta Antalya'da yerel seçim değerlendirme kampı gerçekleştireceklerini bildirdi.Türkiye'nin en önemli sorunun hayat pahalılığı olduğunu ifade eden Zorlu, emeklilerin zor durumda olduğunu kaydetti. Zorlu, "Biz en düşük emekli aylığının en az asgari ücret seviyesine getirilmesini ve seyyanen zam yapılmasını teklif ediyoruz. Ayrıca emekliler arasındaki dengesizliği de gidermek gerekiyor. Bunun için 2000 sonrası intibak düzenlemesi yapılmalıdır. Bir de aylık bağlama oranları düzenlenmelidir" diye konuştu.Türkiye'de sayıları 1 milyonu bulan atanamayan öğretmenlerin yaşadığı sorunların sadece eğitim sistemini değil ülke ekonomisini de etkilediğini savunan Zorlu, 2024 yılı öğretmen atama takviminin de henüz açıklanmadığına işaret etti. Zorlu, "Gelin 100 bin kadro müjdesini açıklayın ve adil şekilde, ihtiyaca göre branşlara dağıtın. Söz verdiğiniz gibi mülakatı mutlaka kaldırmak zorundasınız. Kanun teklifini de verdik, kaçma şansınız yok" dedi.Terörle mücadelede yaralanan ve gazi sayılmayan yaklaşık 20 bin kişinin olduğunu söyleyen Zorlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu konuda bir şube müdürlüğü var ve aslına çalışma da hazır. Biz bu konuda bir kanun teklifi de verdik. Gelin terörle mücadelenin devam ettiği bu süreçte hep birlikte bu yasayı geçirelim. Bu insanlarımızı daha fazla mağdur etmeyelim" ifadelerini kullandı.'Çok güzel bir rekabet olacak'Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına da uymaması üzerine 14 Ocak'ta Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceklerini açıkladığı mitinge, İYİ Partinin katılmayacağını söyledi.Cumhur İttifakı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'u göstermesini değerlendirmesi istenen Zorlu, "Pek muhtemel ki İstanbul adayımızı açıkladıktan sonra Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'umuzda da çok güzel bir rekabet olacak. Dolayısıyla bu sorduğunuz sorunun cevabını yakın bir gelecekte açıklayacağımız adayımızın vermesinin çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. Çünkü yerel seçimler teknik bir konu ve bu rekabette adayımızın son derece hazırlıklı bir biçimde bu yarışın içinde yer alacağını şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu.'İstanbul ve Ankara adayımızı ocak ayı tamamlanmadan açıklayacağız'Kürşad Zorlu, İstanbul ve Ankara adayının ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:Zorlu, "Sinan Ateş davasına bakan savcının 2 ay rapor almasını nasıl değerlendirdiği" sorusuna, "En başından bu yana Sayın Genel Başkan'ımız başta olmak üzere merhum Sinan Ateş'le ilgili konular gündeme geldiğinde burada çok özenli, çok hassas bir dil ve hukuk geliştirdik. Soruşturmanın selameti için çok kapsamlı bir değerlendirme yapmak istemem ama titizlikle takip ediyoruz. Bahsettiğimiz şekilde bazı soru işaretleri var ve bunların bir an önce açıklığa kavuşturulması ve yargının hiçbir dış baskıya maruz kalmadan bu konunun bütün açıklığıyla ortaya çıkarılması gerekmekte" yanıtını verdi.CHP Genel Başkanı Özel'in, "Tüm muhalefet seçmenini kazanma ihtimali güçlü adayda birleşmeye davet ediyorum" yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Zorlu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240108/baris-yarkadas-memleket-partisinin-chp-ile-anlasma-olmazsa-cikaracagi-istanbul-adayini-acikladi-1079442211.html

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