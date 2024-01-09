https://sputniknews.com.tr/20240109/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1079456887.html
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından İstanbul’u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatlarında bugün... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T11:07+0300
2024-01-09T11:07+0300
2024-01-09T11:07+0300
türkiye
istanbul
vapur
fırtına
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İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatlarında bazı seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı ve diğer seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi:
https://sputniknews.com.tr/20240107/firtina-vurdu-kocaelide-deniz-tasti-sahil-bandi-suyla-doldu-1079397076.html
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istanbul, vapur, fırtına
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından İstanbul’u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatlarında bazı seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı ve diğer seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi:
“Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Büyükada-Sedef Adası 09:30 Adalar-Maltepe Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanmaktadır. Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır. Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.”