https://sputniknews.com.tr/20240109/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1079456887.html

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından İstanbul’u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatlarında bugün... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T11:07+0300

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türkiye

istanbul

vapur

fırtına

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İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatlarında bazı seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı ve diğer seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi:

https://sputniknews.com.tr/20240107/firtina-vurdu-kocaelide-deniz-tasti-sahil-bandi-suyla-doldu-1079397076.html

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istanbul, vapur, fırtına