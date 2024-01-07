https://sputniknews.com.tr/20240107/firtina-vurdu-kocaelide-deniz-tasti-sahil-bandi-suyla-doldu-1079397076.html

Fırtına vurdu: Kocaeli'de deniz taştı, sahil bandı suyla doldu

Fırtına vurdu: Kocaeli'de deniz taştı, sahil bandı suyla doldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle deniz taştı, sahil şeridi ve otopark su ile doldu. 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T13:54+0300

2024-01-07T13:54+0300

2024-01-07T13:54+0300

türkiye

kocaeli

fırtına

rüzgar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/07/1079396875_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6252e68343114fd0ebddaf8fafa5abcf.jpg

Kocaeli'de kuvvetli rüzgar ve fırtına kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İzmit sahil bandı ve otopark, şiddetli fırtına sebebiyle denizden taşan suyla kaplanırken insanlar kuvvetli fırtına sebebiyle evden çıkmamaya özen gösteriyor.Kocaeli Valiliği dün vatandaşlara yaptığı uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240107/iett-otobusu-refuje-cikarak-direge-vurdu-otobus-soforu-aracta-sikisti-yarali-yolcular-var-1079395680.html

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kocaeli, fırtına, rüzgar