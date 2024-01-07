https://sputniknews.com.tr/20240107/iett-otobusu-refuje-cikarak-direge-vurdu-otobus-soforu-aracta-sikisti-yarali-yolcular-var-1079395680.html
İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu: Otobüs şoförü araçta sıkıştı, yaralı yolcular var
İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu: Otobüs şoförü araçta sıkıştı, yaralı yolcular var
D-100 karayolunda İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T13:00+0300
2024-01-07T13:00+0300
2024-01-07T13:00+0300
türkiye
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şoför
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İstanbul'da D-100 karayolu Edirne istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde orta refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/istanbulda-ruzgar-ve-siddetli-yagis-etkili-oluyor-1079393483.html
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iett, şoför, e-5
İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu: Otobüs şoförü araçta sıkıştı, yaralı yolcular var
D-100 karayolunda İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı.
İstanbul'da D-100 karayolu Edirne istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde orta refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.
Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.