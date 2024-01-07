İstanbul’da rüzgar ve şiddetli yağış etkili oluyor
11:54 07.01.2024 (güncellendi: 12:50 07.01.2024)
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU - MEHMET KAAN KURT-AW114431 İstanbul'da rüzgarlı ve yağmurlu hava
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU - MEHMET KAAN KURT-AW114431
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İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oluyor. Yağış öncesinde gökyüzünde raf bulutları görülürken, İstanbul Boğazı çevresinde fırtına nedeniyle dalgalar kıyıya vurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi.
Yağış öncesinde gökyüzünde raf bulutları (shelf cloud) görüldü.
© AA / Muhammed Gencebay GürYağış öncesinde gökyüzünde 'raf bulutları (shelf cloud)' görüldü
1/2
© AA / Muhammed Gencebay Gür
Yağış öncesinde gökyüzünde 'raf bulutları (shelf cloud)' görüldü
© AA / Muhammed Gencebay GürYağış öncesinde gökyüzünde 'raf bulutları (shelf cloud)' görüldü
2/2
© AA / Muhammed Gencebay Gür
Yağış öncesinde gökyüzünde 'raf bulutları (shelf cloud)' görüldü
1/2
© AA / Muhammed Gencebay Gür
Yağış öncesinde gökyüzünde 'raf bulutları (shelf cloud)' görüldü
2/2
© AA / Muhammed Gencebay Gür
Yağış öncesinde gökyüzünde 'raf bulutları (shelf cloud)' görüldü
Bulutlar Beykoz'dan da görüntülenirken İstanbul Boğazı'nda fırtına nedeniyle dalgalar kıyıya vurdu.
Avrupa Yakası'nda, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta da yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayanlar ıslanmamak için köprü altlarına, duraklara, iş yerleri ve apartmanların girişlerine sığındı.
İstanbul’da rüzgar ve şiddetli yağış etkili oluyor https://t.co/e54G3IyHCy pic.twitter.com/uSFN3znJKV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 7, 2024
Taksim Meydanı'nda bazı turistler bina altlarında durmak zorunda kaldı.
Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Ataşehir, Maltepe, Tuzla, Pendik, Kartal ile Sultanbeyli de yağmur etkili oldu.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 11.20 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.