https://sputniknews.com.tr/20240107/istanbulda-ruzgar-ve-siddetli-yagis-etkili-oluyor-1079393483.html

İstanbul’da rüzgar ve şiddetli yağış etkili oluyor

İstanbul’da rüzgar ve şiddetli yağış etkili oluyor

İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oluyor. Yağış öncesinde gökyüzünde raf bulutları görülürken, İstanbul Boğazı çevresinde fırtına nedeniyle... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T11:54+0300

2024-01-07T11:54+0300

2024-01-07T12:50+0300

türkiye

istanbul

fırtına

sağanak yağış

yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi.Yağış öncesinde gökyüzünde raf bulutları (shelf cloud) görüldü.Bulutlar Beykoz'dan da görüntülenirken İstanbul Boğazı'nda fırtına nedeniyle dalgalar kıyıya vurdu.Avrupa Yakası'nda, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta da yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayanlar ıslanmamak için köprü altlarına, duraklara, iş yerleri ve apartmanların girişlerine sığındı.Taksim Meydanı'nda bazı turistler bina altlarında durmak zorunda kaldı. Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Ataşehir, Maltepe, Tuzla, Pendik, Kartal ile Sultanbeyli de yağmur etkili oldu.İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 11.20 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240107/meteorolojiden-3-bolgeye-uyari-13-ili-etkileyecek-1079392951.html

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