İstanbul’da 'A sınıfı berber' tarifesi: Bin 400 liraya kadar çıkıyor

“Bizim iki tane tarifemiz var, bunlar B ve C sınıfıdır. C sınıfı en ücra köşedeki, yani herkesin rahatlıkla gidebileceği, bütçeye uygun bir tarifedir. Diğeri de B sınıfı tarifesidir, bu her yıl aralık ayında belirlenir ve ocak ayında bunu esnafa veririz. Bu üst komisyonlardan, tarife komisyonundan geçer onaylandıktan sonra biz bunu esnafımıza dağıtmaya başlarız. C sınıfı en ücra köşedeki berberler için geçerli olan tarifedir. B tarifesi lüks bir yer değil fakat bütçesine göre saçına özen gösterenlerin gittiği bir yer, yani herkesin kesesine uygun tarifedir. Bugün Zorlu’da 200 bin TL kira veren ile bir caddede 50 bin TL kira veren, farklı ürün kullanan, kalitesi ile markası ile farklı hizmet veren arkadaşlarımız var. Ayrıca fiyat tarifesi olarak B sınıfının üstünde bir tarife daha belirledik. ‘B sınıfı bana uymuyor’ diyenler için A sınıfı limitlerimizi belirledik. Lüks sınıfta fiyat tarifemiz 1400 TL’ye kadardır."