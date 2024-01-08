https://sputniknews.com.tr/20240108/istanbulda-toplu-ulasima-zam-1079428530.html
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı. İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T15:24+0300
2024-01-08T15:24+0300
2024-01-08T15:46+0300
ekonomi
zam
otobüs
toplu ulaşım
istanbul
taksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512025_0:137:2992:1820_1920x0_80_0_0_0931c6497a092f3c1190eee9bf04202b.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısından, taksi, servis ve toplu ulaşıma zam kararı çıktı.İstanbul’da taksi ve servis ücretleri yüzde 28 oranında arttı. Kentteki toplu taşıma ücretlerine ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.Zam kararı oy çokluğuyla alındı.İndi-bindi 90 lira olduZamla birlikte taksilerde indi-bindi fiyatı 90 liraya yükseldi.Minibüste indi-bindi ne kadar?Minibüslerdeki 15 lira olan indi-bindi fiyatları ise zamla birlikte 18 lira olarak belirlendi.Servis fiyatları da arttıKararla birlikte okul servisi fiyatları da arttı. Zamla, İstanbul’daki okul servislerinde bin 300 lira olan en kısa mesafe fiyatı, bin 665 liraya yükselmiş oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240107/alkole-zam-geldi-1079412934.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512025_192:0:2800:1956_1920x0_80_0_0_dd3c13c50f12587ae92d5d03c52ba0ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul toplu ulaşım zam,istanbul taksi indi bindi ne kadar,istanbul taksi zam,taksi zam,minibüs zam,servis ücretleri zam,istanbul minibüs ne kadar,
istanbul toplu ulaşım zam,istanbul taksi indi bindi ne kadar,istanbul taksi zam,taksi zam,minibüs zam,servis ücretleri zam,istanbul minibüs ne kadar,
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
15:24 08.01.2024 (güncellendi: 15:46 08.01.2024)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı. İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28, toplu ulaşıma ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısından, taksi, servis ve toplu ulaşıma zam kararı çıktı.
İstanbul’da taksi ve servis ücretleri yüzde 28 oranında arttı. Kentteki toplu taşıma ücretlerine ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.
Zam kararı oy çokluğuyla alındı.
Zamla birlikte taksilerde indi-bindi fiyatı 90 liraya yükseldi.
Minibüste indi-bindi ne kadar?
Minibüslerdeki 15 lira olan indi-bindi fiyatları ise zamla birlikte 18 lira olarak belirlendi.
Servis fiyatları da arttı
Kararla birlikte okul servisi fiyatları da arttı. Zamla, İstanbul’daki okul servislerinde bin 300 lira olan en kısa mesafe fiyatı, bin 665 liraya yükselmiş oldu.