https://sputniknews.com.tr/20240108/istanbulda-toplu-ulasima-zam-1079428530.html

İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı. İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T15:24+0300

2024-01-08T15:24+0300

2024-01-08T15:46+0300

ekonomi

zam

otobüs

toplu ulaşım

istanbul

taksi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısından, taksi, servis ve toplu ulaşıma zam kararı çıktı.İstanbul’da taksi ve servis ücretleri yüzde 28 oranında arttı. Kentteki toplu taşıma ücretlerine ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.Zam kararı oy çokluğuyla alındı.İndi-bindi 90 lira olduZamla birlikte taksilerde indi-bindi fiyatı 90 liraya yükseldi.Minibüste indi-bindi ne kadar?Minibüslerdeki 15 lira olan indi-bindi fiyatları ise zamla birlikte 18 lira olarak belirlendi.Servis fiyatları da arttıKararla birlikte okul servisi fiyatları da arttı. Zamla, İstanbul’daki okul servislerinde bin 300 lira olan en kısa mesafe fiyatı, bin 665 liraya yükselmiş oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240107/alkole-zam-geldi-1079412934.html

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