https://sputniknews.com.tr/20240107/alkole-zam-geldi-1079412934.html

Alkole zam geldi

Alkole zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba ait biralara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu. 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T23:55+0300

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ekonomi

zam

bira

tekel

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ÖTV artışının ardından sigara ve içkiye zam gelmeye devam ediyor.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba ait biralara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın Twitter’dan paylaştığı listeye göre 45 liradan satılan satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 lira oldu. Aynı gruba ait en pahalı bira 95 liradan satılmaya başlarken, en ucuz bira ise 48 lira oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240103/akaryakit-ve-alkolde-otv-zammi-ne-kadar-olacak-1079279719.html

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zam, bira, tekel