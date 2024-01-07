https://sputniknews.com.tr/20240107/alkole-zam-geldi-1079412934.html
Alkole zam geldi
Alkole zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba ait biralara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T23:55+0300
2024-01-07T23:55+0300
2024-01-07T23:55+0300
ekonomi
zam
bira
tekel
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ÖTV artışının ardından sigara ve içkiye zam gelmeye devam ediyor.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba ait biralara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın Twitter’dan paylaştığı listeye göre 45 liradan satılan satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 lira oldu. Aynı gruba ait en pahalı bira 95 liradan satılmaya başlarken, en ucuz bira ise 48 lira oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240103/akaryakit-ve-alkolde-otv-zammi-ne-kadar-olacak-1079279719.html
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zam, bira, tekel
Alkole zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba ait biralara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu.
ÖTV artışının ardından sigara ve içkiye zam gelmeye devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba ait biralara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın Twitter’dan paylaştığı listeye göre 45 liradan satılan satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 lira oldu. Aynı gruba ait en pahalı bira 95 liradan satılmaya başlarken, en ucuz bira ise 48 lira oldu.