https://sputniknews.com.tr/20240109/israilli-esir-elad-katzir-hukumetin-bu-lanet-savasi-sonlandirmasiniistiyorum-1079451990.html

İsrailli esir Elad Katzir: Hükümetin bu lanet savaşı sonlandırmasını istiyorum

İsrailli esir Elad Katzir: Hükümetin bu lanet savaşı sonlandırmasını istiyorum

Filistin İslami Cihat örgütünün silahlı kanadı Kudüs Tugayları tarafından görüntüleri yayınlanan İsrailli esir Elad Katzir, “Hükümetin diğer tüm esirlerle... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T09:45+0300

2024-01-09T09:45+0300

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israil- filistin çatışması

israil-filistin

hamas

esir

gazze

gazze şeridi

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 94’üncü günde devam ederken, Filistin İslami Cihat örgütünün silahlı kanadı Kudüs Tugayları tarafından İsrailli esir Elad Katzir’in görüntüleri yayınlandı. 47 yaşındaki Katzir yaptığı konuşmada, “Hala hayatta olmam bir şans. Aileme onları çok ama çok sevdiğimi ve onları çok ama çok özlediğimi söylemek istiyorum” ifadelerini kullanarak, üç aydır Gazze Şeridi’nde esir tutulduğunu ve birden fazla kez ölümden döndüğünü aktardı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetine seslenen Katzir, “Hükümetin diğer tüm esirlerle birlikte beni de kurtarmasını ve bu lanet savaşı sonlandırmasını istiyorum. Savaşın devam ettiği her gün daha fazla asker ve daha fazla esir öldürülüyor. Savaşı durdurun ve biz esirleri huzur içinde evlerimize geri götürün. Hamas'la birlikte savaş esirlerinin değişimi konusunda bir anlaşma yapın” dedi.Katzir, konuşmasında ayrıca 5 Ocak'ta hayatını kaybettiği açıklanan İsrailli esir 38 yaşındaki Tamir Adar'dan bahsederek, Adar’ın ailesine başsağlığı diledi.Katzir’in annesi serbest bırakılan esirler arasındaKatzir’in annesi Hanna, geçtiğimiz sene kasım ayında İsrail ve Filistin arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştı. Kudüs Tugayları, ayrıca Katzir’in geçtiğimiz sene 20 Aralık'ta diğer bir İsrailli esir olan Gadi Mozes ile birlikte görüntülerini yayınlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240109/abd-disisleri-bakani-blinken-israil-filistin-catismasinin-baslamasindan-bu-yana-5-kez-israilde-1079445136.html

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israil-filistin, hamas, esir, gazze, gazze şeridi