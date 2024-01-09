https://sputniknews.com.tr/20240109/abd-disisleri-bakani-blinken-israil-filistin-catismasinin-baslamasindan-bu-yana-5-kez-israilde-1079445136.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 5. kez İsrail’de
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 5. kez İsrail’de
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların başladığı Ekim 2023’ten bu yana 5’inci kez İsrail’e ulaştı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T02:19+0300
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
ortadoğu
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abd
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın ardından İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların başladığı Ekim 2023’ten bu yana 5. kez İsrail’e gitti. Blinken’ın yarın İsrailli yetkililerle görüşmesi bekleniyor.İsrail ziyareti öncesi BAE’nin başkenti Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelen Blinken, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geçerek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü. Blinken'ın İsrail'in ardından Filistin ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240106/cumhurbaskani-erdogan-abd-disisleri-bakani-blinkeni-kabul-etti-1079381703.html
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antony blinken, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu, abd, abd, israf
antony blinken, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu, abd, abd, israf
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 5. kez İsrail’de
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların başladığı Ekim 2023’ten bu yana 5’inci kez İsrail’e ulaştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın ardından İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların başladığı Ekim 2023’ten bu yana 5. kez İsrail’e gitti.
Blinken’ın yarın İsrailli yetkililerle görüşmesi bekleniyor.
İsrail ziyareti öncesi BAE’nin başkenti Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelen Blinken, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geçerek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.
Blinken'ın İsrail'in ardından Filistin ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.