https://sputniknews.com.tr/20240109/abd-disisleri-bakani-blinken-israil-filistin-catismasinin-baslamasindan-bu-yana-5-kez-israilde-1079445136.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 5. kez İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 5. kez İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların başladığı Ekim 2023’ten bu yana 5’inci kez İsrail’e ulaştı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T02:19+0300

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israil- filistin çatışması

antony blinken

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

ortadoğu

abd

abd

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın ardından İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların başladığı Ekim 2023’ten bu yana 5. kez İsrail’e gitti. Blinken’ın yarın İsrailli yetkililerle görüşmesi bekleniyor.İsrail ziyareti öncesi BAE’nin başkenti Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelen Blinken, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geçerek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü. Blinken'ın İsrail'in ardından Filistin ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240106/cumhurbaskani-erdogan-abd-disisleri-bakani-blinkeni-kabul-etti-1079381703.html

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antony blinken, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu, abd, abd, israf