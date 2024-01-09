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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/israil-94-gunde-gazze-seridinde-69-bin-konutu-tamamenyikti-10-bin-cocuk-7-bin-kadin-oldu--1079453225.html
İsrail, 94 günde Gazze Şeridi'nde 69 bin konutu tamamen yıktı: 10 bin çocuk, 7 bin kadın öldü
İsrail, 94 günde Gazze Şeridi'nde 69 bin konutu tamamen yıktı: 10 bin çocuk, 7 bin kadın öldü
Gazze'deki hükümete bağlı basın ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 94 gündür Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında can ve mal kaybına... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T10:03+0300
2024-01-09T10:03+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin sorunu
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Siviller ve hastanelere yönelik saldırılarAçıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 94 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 kişinin öldürüldüğü, yaklaşık 59 bin kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, ölenlerden 326'sının sağlık çalışanı, 45'inin sivil savunma personeli ve 112'sinin gazeteci olduğu bilgisine yer verildi.Saldırılarda enkaz altında kalan ve hala cenazelerine ulaşılamayan 7 bin kişinin olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi.Açıklamada, İsrail güçlerinin şu ana kadar en az 99'u doktor ve sağlık personeli, 10'u gazeteci olmak üzere 2 bin 600 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.Hasar ve yıkımİsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde, 290 bin konut, 295 eğitim kurumu ve 240 caminin kısmen, 69 bin konut, 138 cami, 134 hükümet binası, 95 okul ve üniversitenin tamamen yıkıldığı belirtilen açıklamada, 30 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 121 ambulansın kullanılamaz hale geldiği bilgisi paylaşıldı.Gazze Şeridi'nde 2 milyon Filistinlinin yüzlerce sığınma merkezinde çok zor şartlarda yaşadığı, bunların tamamının acil yardım ve desteğe ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, süren sorunlarının kökten çözülmesi gerektiği ifade edildi.Açıklamada, barınma merkezlerinde halen çok zor şartlarda yaşayan 1,8 milyon Filistinliden 400 bininin bulaşıcı hastalıklara yakalandığı bilgisine yer verildi.Yardım çağrısıBinlerce yaralının dışarda tedavi edilmesi için Refah dahil tüm sınır kapılarının açılması çağrısı yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin bu kadar çok sayıda yaralıyı tedavide yetersiz kalması nedeniyle 6 bin yaralının dışarıda tedavi edilmesinin derhal onaylanması istendi.Gazze ve Kuzey Gazze illerinde, çeşitli uluslararası kuruluşlarca da teyit edildiği üzere gerçek bir açlık yaşandığı aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki açlık ve susuzluk politikasından tamamen uluslararası toplum, ABD ve İsrail sorumlu tutuldu.Açıklamada, dünyaya bu savaşı durdurması ve Gazze ve Kuzey Gazze'ye gıda yardımı iletilmesi için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunuldu.Filistinli gazeteciler ve medya çalışanlarının öldürülmesi, hedef haline getirilmesi ve gözaltına alınmasının şiddetle kınandığı açıklamada, Arap ve uluslararası basın ve medya birliklerine, İsrail'in Filistinli gazetecilere karşı işlediği suçları kınamaları ve kapsamlı soykırım savaşının durdurulması için baskı uygulamaları çağrısı yapıldı.Giriş yapan yardımların Gazze Şeridi'nin ihtiyacının sadece yüzde 2'sini karşıladığı ve sınırın diğer tarafında biriken yardımların getirilmesi için sınır kapılarının açılmasının talep edildiği açıklamada, kurtarılabilecek olanı kurtarmak için Gazze Şeridi'ne günde 1000 tır malzeme ve yardım ile 1 milyon litre yakıtın yanı sıra acil durum ve sivil savunma makine ve teçhizatının gönderilmesi istendi.Hastanelerin İsrail ordusunun hedefi olmaktan korunması çağrısının yinelendiği açıklamada, başta Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut ve El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed el-Muhenna olmak üzere İsrail'in alıkoyduğu tüm sağlık çalışanlarının serbest bırakılması ve uluslararası kurumların da bu suçları kınaması talep edildi.İsrail'in yaklaşık 360 bin konutu yok etmesiyle ortaya çıkan insani felaketin gölgesinde, Körfez İşbirliği Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve tüm dünyadan 'yüzbinlerce ailenin evlerini kaybetmesiyle ilgili' bu insani felakete derhal bir çözüm bulmaları istenilen açıklamada, herkese İsrail ordusunun sebep olduğu bu felakete uygun çözümler bulmak için her türlü çabayı göstermeleri çağrısında bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240109/israilli-esir-elad-katzir-hukumetin-bu-lanet-savasi-sonlandirmasiniistiyorum-1079451990.html
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İsrail, 94 günde Gazze Şeridi'nde 69 bin konutu tamamen yıktı: 10 bin çocuk, 7 bin kadın öldü

10:03 09.01.2024
© AA / Ashraf Amraİsrail saldırı Gazze Şeridi Filistin
İsrail saldırı Gazze Şeridi Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AA / Ashraf Amra
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Gazze'deki hükümete bağlı basın ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 94 gündür Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında can ve mal kaybına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Siviller ve hastanelere yönelik saldırılar

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 94 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 kişinin öldürüldüğü, yaklaşık 59 bin kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, ölenlerden 326'sının sağlık çalışanı, 45'inin sivil savunma personeli ve 112'sinin gazeteci olduğu bilgisine yer verildi.
Saldırılarda enkaz altında kalan ve hala cenazelerine ulaşılamayan 7 bin kişinin olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi.
Açıklamada, İsrail güçlerinin şu ana kadar en az 99'u doktor ve sağlık personeli, 10'u gazeteci olmak üzere 2 bin 600 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

Hasar ve yıkım

İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde, 290 bin konut, 295 eğitim kurumu ve 240 caminin kısmen, 69 bin konut, 138 cami, 134 hükümet binası, 95 okul ve üniversitenin tamamen yıkıldığı belirtilen açıklamada, 30 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 121 ambulansın kullanılamaz hale geldiği bilgisi paylaşıldı.
Gazze Şeridi'nde 2 milyon Filistinlinin yüzlerce sığınma merkezinde çok zor şartlarda yaşadığı, bunların tamamının acil yardım ve desteğe ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, süren sorunlarının kökten çözülmesi gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, barınma merkezlerinde halen çok zor şartlarda yaşayan 1,8 milyon Filistinliden 400 bininin bulaşıcı hastalıklara yakalandığı bilgisine yer verildi.

Yardım çağrısı

Binlerce yaralının dışarda tedavi edilmesi için Refah dahil tüm sınır kapılarının açılması çağrısı yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin bu kadar çok sayıda yaralıyı tedavide yetersiz kalması nedeniyle 6 bin yaralının dışarıda tedavi edilmesinin derhal onaylanması istendi.
Gazze ve Kuzey Gazze illerinde, çeşitli uluslararası kuruluşlarca da teyit edildiği üzere gerçek bir açlık yaşandığı aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki açlık ve susuzluk politikasından tamamen uluslararası toplum, ABD ve İsrail sorumlu tutuldu.
Açıklamada, dünyaya bu savaşı durdurması ve Gazze ve Kuzey Gazze'ye gıda yardımı iletilmesi için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunuldu.
Filistinli gazeteciler ve medya çalışanlarının öldürülmesi, hedef haline getirilmesi ve gözaltına alınmasının şiddetle kınandığı açıklamada, Arap ve uluslararası basın ve medya birliklerine, İsrail'in Filistinli gazetecilere karşı işlediği suçları kınamaları ve kapsamlı soykırım savaşının durdurulması için baskı uygulamaları çağrısı yapıldı.
Giriş yapan yardımların Gazze Şeridi'nin ihtiyacının sadece yüzde 2'sini karşıladığı ve sınırın diğer tarafında biriken yardımların getirilmesi için sınır kapılarının açılmasının talep edildiği açıklamada, kurtarılabilecek olanı kurtarmak için Gazze Şeridi'ne günde 1000 tır malzeme ve yardım ile 1 milyon litre yakıtın yanı sıra acil durum ve sivil savunma makine ve teçhizatının gönderilmesi istendi.
Hastanelerin İsrail ordusunun hedefi olmaktan korunması çağrısının yinelendiği açıklamada, başta Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut ve El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed el-Muhenna olmak üzere İsrail'in alıkoyduğu tüm sağlık çalışanlarının serbest bırakılması ve uluslararası kurumların da bu suçları kınaması talep edildi.
İsrail'in yaklaşık 360 bin konutu yok etmesiyle ortaya çıkan insani felaketin gölgesinde, Körfez İşbirliği Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve tüm dünyadan 'yüzbinlerce ailenin evlerini kaybetmesiyle ilgili' bu insani felakete derhal bir çözüm bulmaları istenilen açıklamada, herkese İsrail ordusunun sebep olduğu bu felakete uygun çözümler bulmak için her türlü çabayı göstermeleri çağrısında bulunuldu.
Hamas, İsrailli esir - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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