https://sputniknews.com.tr/20240109/iranda-egitim-ucagi-dustu-1079479640.html

İran’da eğitim uçağı düştü

İran’da eğitim uçağı düştü

İran’ın Elborz eyaletinin Savocbolağ kentinde Piper 28 tipi eğitim uçağı düştüğü, söz konusu uçağa ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T19:46+0300

2024-01-09T19:46+0300

2024-01-09T19:46+0300

dünya

iran

elborz

savocbolağ

ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam)

uçak

eğitim

eğitim uçağı

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İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre Savocbolağ Kaymakamı Muhammed Rıza Elborzi konuya ilişkin açıklamada bulundu.Elborzi, eğitim uçağının Nazarabad kentinden havalandığını ve Nazarabad ile Savocbolağ kentleri arasındaki kontrol kulesiyle bağlantısının kesildiğini aktardı.Kurtarma ekiplerinin uçağın düşme olasılığı bulunan yerleri araştırdığını belirten Elborzi, henüz bir sonuç elde edilmediğini ifade etti.İran Resmi ajansı IRNA ise düşen uçağın Piper 28 tipi eğitim uçağı olduğunu kaydetti.Olaya ilişkin gelişmeler ile detaylı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı duyuruldu.

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iran

elborz

savocbolağ

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iran, elborz, savocbolağ , ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), uçak, eğitim, eğitim uçağı