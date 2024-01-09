https://sputniknews.com.tr/20240109/iranda-egitim-ucagi-dustu-1079479640.html
İran’da eğitim uçağı düştü
İran’da eğitim uçağı düştü
İran’ın Elborz eyaletinin Savocbolağ kentinde Piper 28 tipi eğitim uçağı düştüğü, söz konusu uçağa ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T19:46+0300
2024-01-09T19:46+0300
2024-01-09T19:46+0300
dünya
iran
elborz
savocbolağ
ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam)
uçak
eğitim
eğitim uçağı
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İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre Savocbolağ Kaymakamı Muhammed Rıza Elborzi konuya ilişkin açıklamada bulundu.Elborzi, eğitim uçağının Nazarabad kentinden havalandığını ve Nazarabad ile Savocbolağ kentleri arasındaki kontrol kulesiyle bağlantısının kesildiğini aktardı.Kurtarma ekiplerinin uçağın düşme olasılığı bulunan yerleri araştırdığını belirten Elborzi, henüz bir sonuç elde edilmediğini ifade etti.İran Resmi ajansı IRNA ise düşen uçağın Piper 28 tipi eğitim uçağı olduğunu kaydetti.Olaya ilişkin gelişmeler ile detaylı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230616/bati-basini-abdde-egitilen-ukraynali-pilot-ilk-muharebe-ucuslarindan-birinde-oldu-1072555979.html
iran
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iran, elborz, savocbolağ , ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), uçak, eğitim, eğitim uçağı
iran, elborz, savocbolağ , ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), uçak, eğitim, eğitim uçağı
İran’da eğitim uçağı düştü
İran’ın Elborz eyaletinin Savocbolağ kentinde Piper 28 tipi eğitim uçağı düştüğü, söz konusu uçağa ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre Savocbolağ Kaymakamı Muhammed Rıza Elborzi konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Elborzi, eğitim uçağının Nazarabad kentinden havalandığını ve Nazarabad ile Savocbolağ kentleri arasındaki kontrol kulesiyle bağlantısının kesildiğini aktardı.
Kurtarma ekiplerinin uçağın düşme olasılığı bulunan yerleri araştırdığını belirten Elborzi, henüz bir sonuç elde edilmediğini ifade etti.
İran Resmi ajansı IRNA ise düşen uçağın Piper 28 tipi eğitim uçağı olduğunu kaydetti.
Olaya ilişkin gelişmeler ile detaylı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı duyuruldu.