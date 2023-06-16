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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230616/bati-basini-abdde-egitilen-ukraynali-pilot-ilk-muharebe-ucuslarindan-birinde-oldu-1072555979.html
Batı basını: ABD'de eğitilen Ukraynalı pilot ilk muharebe uçuşlarından birinde öldü
Batı basını: ABD'de eğitilen Ukraynalı pilot ilk muharebe uçuşlarından birinde öldü
Politico, ABD’de eğitilen Ukraynalı pilotun çıktığı ilk muharebe uçuşlarından birinde öldüğünü aktardı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T18:49+0300
2023-06-16T18:49+0300
ukrayna krizi
abd
pilot
ukrayna
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Politico’da yayınlanan Lara Seligman imzalı makalede, ABD’de eğitilen Ukraynalı pilot Vladislav Saveliyev'in gerçekleştirdiği ilk muharebe uçuşlarından birinde öldüğü belirtildi.Makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin MiG-29 savaş uçağının pilotunun ABD'de iki yıllık eğitim programını geçen mart ayında tamamladığı bilgisine yer verilerek, ABD'li emekli albay Jeffrey Fisher’in “ABD tarafından finanse edilen dil eğitimi ve uçuş okulu çoğu yabancı pilotun hayalidir” ifadelerine yer verildi.Savelyev’in, ABD’den döndükten sonra çıktığı ilk muharebe uçuşlarından birinde hayatını kaybettiği belirtildi.Daha önce, Ukrayna Hava Kuvvetleri Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukraynalı pilot Vladislav Savelyev'in 2 Haziran'da muharebe görevi gerçekleştirdiği sırada öldüğünü duyurmuştu.
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abd, pilot, ukrayna
abd, pilot, ukrayna

Batı basını: ABD'de eğitilen Ukraynalı pilot ilk muharebe uçuşlarından birinde öldü

18:49 16.06.2023
© AAMiG-29 avcı uçağı
MiG-29 avcı uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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Politico, ABD’de eğitilen Ukraynalı pilotun çıktığı ilk muharebe uçuşlarından birinde öldüğünü aktardı.
Politico’da yayınlanan Lara Seligman imzalı makalede, ABD’de eğitilen Ukraynalı pilot Vladislav Saveliyev'in gerçekleştirdiği ilk muharebe uçuşlarından birinde öldüğü belirtildi.
Makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin MiG-29 savaş uçağının pilotunun ABD'de iki yıllık eğitim programını geçen mart ayında tamamladığı bilgisine yer verilerek, ABD'li emekli albay Jeffrey Fisher’in “ABD tarafından finanse edilen dil eğitimi ve uçuş okulu çoğu yabancı pilotun hayalidir” ifadelerine yer verildi.
Savelyev’in, ABD’den döndükten sonra çıktığı ilk muharebe uçuşlarından birinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Daha önce, Ukrayna Hava Kuvvetleri Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukraynalı pilot Vladislav Savelyev'in 2 Haziran'da muharebe görevi gerçekleştirdiği sırada öldüğünü duyurmuştu.
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