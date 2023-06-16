https://sputniknews.com.tr/20230616/bati-basini-abdde-egitilen-ukraynali-pilot-ilk-muharebe-ucuslarindan-birinde-oldu-1072555979.html
Batı basını: ABD'de eğitilen Ukraynalı pilot ilk muharebe uçuşlarından birinde öldü
Batı basını: ABD'de eğitilen Ukraynalı pilot ilk muharebe uçuşlarından birinde öldü
Politico, ABD’de eğitilen Ukraynalı pilotun çıktığı ilk muharebe uçuşlarından birinde öldüğünü aktardı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T18:49+0300
2023-06-16T18:49+0300
2023-06-16T18:49+0300
ukrayna krizi
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pilot
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Politico’da yayınlanan Lara Seligman imzalı makalede, ABD’de eğitilen Ukraynalı pilot Vladislav Saveliyev'in gerçekleştirdiği ilk muharebe uçuşlarından birinde öldüğü belirtildi.Makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin MiG-29 savaş uçağının pilotunun ABD'de iki yıllık eğitim programını geçen mart ayında tamamladığı bilgisine yer verilerek, ABD'li emekli albay Jeffrey Fisher’in “ABD tarafından finanse edilen dil eğitimi ve uçuş okulu çoğu yabancı pilotun hayalidir” ifadelerine yer verildi.Savelyev’in, ABD’den döndükten sonra çıktığı ilk muharebe uçuşlarından birinde hayatını kaybettiği belirtildi.Daha önce, Ukrayna Hava Kuvvetleri Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukraynalı pilot Vladislav Savelyev'in 2 Haziran'da muharebe görevi gerçekleştirdiği sırada öldüğünü duyurmuştu.
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abd, pilot, ukrayna
Batı basını: ABD'de eğitilen Ukraynalı pilot ilk muharebe uçuşlarından birinde öldü
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Politico, ABD’de eğitilen Ukraynalı pilotun çıktığı ilk muharebe uçuşlarından birinde öldüğünü aktardı.
Politico’da yayınlanan Lara Seligman imzalı makalede, ABD’de eğitilen Ukraynalı pilot Vladislav Saveliyev'in gerçekleştirdiği ilk muharebe uçuşlarından birinde öldüğü belirtildi.
Makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin MiG-29 savaş uçağının pilotunun ABD'de iki yıllık eğitim programını geçen mart ayında tamamladığı bilgisine yer verilerek, ABD'li emekli albay Jeffrey Fisher’in “ABD tarafından finanse edilen dil eğitimi ve uçuş okulu çoğu yabancı pilotun hayalidir” ifadelerine yer verildi.
Savelyev’in, ABD’den döndükten sonra çıktığı ilk muharebe uçuşlarından birinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Daha önce, Ukrayna Hava Kuvvetleri Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukraynalı pilot Vladislav Savelyev'in 2 Haziran'da muharebe görevi gerçekleştirdiği sırada öldüğünü duyurmuştu.