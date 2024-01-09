https://sputniknews.com.tr/20240109/imama-saldiran-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1079469497.html
İmama saldıran kişi adliyeye sevk edildi
İmama saldıran kişi adliyeye sevk edildi
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T15:32+0300
2024-01-09T15:32+0300
2024-01-09T15:47+0300
türkiye
adliye
imam
saldırı
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Fatih Camii’nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ömer S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/camideki-bicakli-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1079458802.html
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adliye, imam, saldırı
İmama saldıran kişi adliyeye sevk edildi
15:32 09.01.2024 (güncellendi: 15:47 09.01.2024)
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Fatih Camii’nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ömer S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.