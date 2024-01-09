https://sputniknews.com.tr/20240109/camideki-bicakli-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1079458802.html

Camideki bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Camideki bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Fatih Camii’nde huzursuzluk çıkararak slogan atan ve kendisini uyaran imam ile bir vatandaşı bıçaklayan zanlı, gözaltına alındı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

cami

imam

bıçaklama

video

saldırı

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Dün saat 19.15 sıralarında Fatih Camii’nde meydana gelen olayda iddiaya göre Fatih Camii içerisine girerek slogan atan Ö.S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.Saldırı anı kameradaİmam ile bir vatandaşın yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cami içerisinde bir anda kargaşa çıktığı bu sırada bir kişinin imam ile bir vatandaşı bıçakladığı görülüyor.

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cami, imam, bıçaklama, video, saldırı, видео