https://sputniknews.com.tr/20240109/camideki-bicakli-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1079458802.html
Camideki bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Camideki bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Fatih Camii’nde huzursuzluk çıkararak slogan atan ve kendisini uyaran imam ile bir vatandaşı bıçaklayan zanlı, gözaltına alındı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T11:40+0300
2024-01-09T11:40+0300
2024-01-09T11:57+0300
türkiye
cami
imam
bıçaklama
video
saldırı
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Dün saat 19.15 sıralarında Fatih Camii’nde meydana gelen olayda iddiaya göre Fatih Camii içerisine girerek slogan atan Ö.S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.Saldırı anı kameradaİmam ile bir vatandaşın yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cami içerisinde bir anda kargaşa çıktığı bu sırada bir kişinin imam ile bir vatandaşı bıçakladığı görülüyor.
türkiye
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cami saldırı
cami saldırı
2024-01-09T11:40+0300
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Sputnik Türkiye
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cami, imam, bıçaklama, video, saldırı, видео
cami, imam, bıçaklama, video, saldırı, видео
Camideki bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
11:40 09.01.2024 (güncellendi: 11:57 09.01.2024)
İstanbul Fatih Camii’nde huzursuzluk çıkararak slogan atan ve kendisini uyaran imam ile bir vatandaşı bıçaklayan zanlı, gözaltına alındı.
Dün saat 19.15 sıralarında Fatih Camii’nde meydana gelen olayda iddiaya göre Fatih Camii içerisine girerek slogan atan Ö.S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı.
Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.
İmam ile bir vatandaşın yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cami içerisinde bir anda kargaşa çıktığı bu sırada bir kişinin imam ile bir vatandaşı bıçakladığı görülüyor.