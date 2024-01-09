https://sputniknews.com.tr/20240109/ilber-ortayli-zengin-aile-katiyen-degiliz-memur-maasiyla-ama-bilgimiz-sayesinde-verimli-yasadik-1079474232.html

İlber Ortaylı: Zengin aile katiyen değiliz, memur maaşıyla ama bilgimiz sayesinde verimli yaşadık

İlber Ortaylı: Zengin aile katiyen değiliz, memur maaşıyla ama bilgimiz sayesinde verimli yaşadık

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen "2. Kitap Fuarı" kapsamında söyleşi gerçekleştirdi. Ortaylı "Zengin aile katiyen... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T17:12+0300

2024-01-09T17:12+0300

2024-01-09T17:12+0300

yaşam

ilber ortaylı

cahil

eğitim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074110969_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cbf029f09da06f561561f8228067b37c.jpg

Ortaylı, Yomra Belediyesinin organizasyonuyla Yomra Kültür Merkezi'nde yapılan söyleşide, belediyelerin önemine dikkati çekti.Karadeniz Bölgesi'ni ilk kez 1966'da gördüğünü belirten Ortaylı, yaşadığı anıları anlattı.Ortaylı, bölgedeki insanların okuduğunu belirterek, "Buranın hem talihi hem talihsizliği. Karadeniz'de okumuş insan oturmuyor. Yani mektepten diplomayı aldığı gün ayağı dışarıda." dedi.Türkiye'nin gelişen bir ülke olduğunu vurgulayan Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye'de yüksek sınıfın insanlarını da cahili de okumuşu da fakiri de görebildim'Ortaylı, bunun bir ahlak ve çok önemli bir şey olduğunu ifade ederek, "İnsanlar böyle yaşardı ve ben bu Türkiye'de yüksek sınıfın insanlarını da cahili de okumuşu da fakiri de görebildim. Size bunları söylüyorum. Türkiye her şeye rağmen çok büyük değişiklikler geçiren bir cemiyettir. Ümitsizliğe hiçbir gerek yoktur." diye konuştu.Konuşmaların ardından Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya plaket ve Yomra'nın tanıtımına yönelik kitap takdim etti.İlçede 3 Ocak'ta başlayan fuar, yarın sona erecek.

https://sputniknews.com.tr/20231018/ilber-ortayli-tarihte-hicbir-ulke-gazze-kadar-kucuk-yuzolcumuyle-bu-kadar-buyuk-trajedi-yasamadi-1076471742.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilber ortaylı, cahil, eğitim