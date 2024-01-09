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SON DAKİKA | Dolarda yeni rekor: Kritik seviyeye yaklaştı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/gazzede-sinir-tanimayan-doktorlara-ait-siginma-evine-top-mermisi-isabet-etti-1079451574.html
Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti
Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta çalışanları ve ailelerinin kaldığı bir sığınağı vurduğunu ve biri... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T09:20+0300
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israil- filistin çatışması
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan MSF sığınma evine top mermisi isabet ettiğini ve 4 kişinin yaralandığını kaydedildi.MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'ta kurum çalışanları ve ailelerinin bulunduğu sığınma evinin duvarına bu sabah bir top mermisinin isabet ettiği belirtildi.Saldırıda biri 5 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin yaralandığı, MSF çalışanları ve ailelerinin başka yere taşındığı vurgulandı.Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmazken, MSF'nin daha önce İsrail güçlerine söz konusu evin sığınma yeri olduğu bilgisini verdiği kaydedildi.Saldırıdan önce herhangi bir tahliye talimatı alınmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Gazze'de hiç kimsenin ve hiçbir yerin güvende olmadığını bir kez daha gösteren bu son saldırıyı kınıyoruz" ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240108/gazzede-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-23-bini-asti--1079431311.html
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israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, han yunus

Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti

09:20 09.01.2024 (güncellendi: 09:21 09.01.2024)
© AFP 2023 / -İsrail ordusu Gazze Şeridi saldırı
İsrail ordusu Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / -
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta çalışanları ve ailelerinin kaldığı bir sığınağı vurduğunu ve biri çocuk dört kişinin yaralandığını bildirdi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan MSF sığınma evine top mermisi isabet ettiğini ve 4 kişinin yaralandığını kaydedildi.
MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'ta kurum çalışanları ve ailelerinin bulunduğu sığınma evinin duvarına bu sabah bir top mermisinin isabet ettiği belirtildi.
Saldırıda biri 5 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin yaralandığı, MSF çalışanları ve ailelerinin başka yere taşındığı vurgulandı.
Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmazken, MSF'nin daha önce İsrail güçlerine söz konusu evin sığınma yeri olduğu bilgisini verdiği kaydedildi.
Saldırıdan önce herhangi bir tahliye talimatı alınmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Gazze'de hiç kimsenin ve hiçbir yerin güvende olmadığını bir kez daha gösteren bu son saldırıyı kınıyoruz" ifadesine yer verildi.
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
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