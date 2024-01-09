https://sputniknews.com.tr/20240109/gazzede-sinir-tanimayan-doktorlara-ait-siginma-evine-top-mermisi-isabet-etti-1079451574.html
Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti
Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta çalışanları ve ailelerinin kaldığı bir sığınağı vurduğunu ve biri... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T09:20+0300
2024-01-09T09:20+0300
2024-01-09T09:21+0300
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan MSF sığınma evine top mermisi isabet ettiğini ve 4 kişinin yaralandığını kaydedildi.MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'ta kurum çalışanları ve ailelerinin bulunduğu sığınma evinin duvarına bu sabah bir top mermisinin isabet ettiği belirtildi.Saldırıda biri 5 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin yaralandığı, MSF çalışanları ve ailelerinin başka yere taşındığı vurgulandı.Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmazken, MSF'nin daha önce İsrail güçlerine söz konusu evin sığınma yeri olduğu bilgisini verdiği kaydedildi.Saldırıdan önce herhangi bir tahliye talimatı alınmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Gazze'de hiç kimsenin ve hiçbir yerin güvende olmadığını bir kez daha gösteren bu son saldırıyı kınıyoruz" ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240108/gazzede-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-23-bini-asti--1079431311.html
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israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, han yunus
israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, han yunus
Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti
09:20 09.01.2024 (güncellendi: 09:21 09.01.2024)
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta çalışanları ve ailelerinin kaldığı bir sığınağı vurduğunu ve biri çocuk dört kişinin yaralandığını bildirdi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan MSF sığınma evine top mermisi isabet ettiğini ve 4 kişinin yaralandığını kaydedildi.
MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'ta kurum çalışanları ve ailelerinin bulunduğu sığınma evinin duvarına bu sabah bir top mermisinin isabet ettiği belirtildi.
Saldırıda biri 5 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin yaralandığı, MSF çalışanları ve ailelerinin başka yere taşındığı vurgulandı.
Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmazken, MSF'nin daha önce İsrail güçlerine söz konusu evin sığınma yeri olduğu bilgisini verdiği kaydedildi.
Saldırıdan önce herhangi bir tahliye talimatı alınmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Gazze'de hiç kimsenin ve hiçbir yerin güvende olmadığını bir kez daha gösteren bu son saldırıyı kınıyoruz" ifadesine yer verildi.