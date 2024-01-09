https://sputniknews.com.tr/20240109/galatasaraydan-surpriz-transfer-rotasi-musleranin-yerine-geliyor-bir-donem-kapaniyor-1079458347.html

Galatasaray'dan sürpriz transfer rotası: Muslera'nın yerine geliyor, bir dönem kapanıyor

Galatasaray'dan sürpriz transfer rotası: Muslera'nın yerine geliyor, bir dönem kapanıyor

Sarı-Kırmızılılar'da Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle transferde rota kaleye çevrildi. 37 yaşındaki başarılı eldivene önümüzdeki sezon kaleyi... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T11:30+0300

2024-01-09T11:30+0300

2024-01-09T11:30+0300

spor

galatasaray

galatasaray sk

futbol

fernando muslera

uruguay

kaleci

en iyi kaleci

juan musso

italya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036273_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bb17465dc587ee12a7e4b80d0adf022b.jpg

Kaleci Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle alternatif arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar'da gündem bir anda kaleci transferi oldu.13 yıldır Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki Muslera'nın da kontratının yenilenme fikri var. Fakat futbolu ülkesi Uruguay'da bırakmak isteyen Muslera'nın durumu bu nedenle belirsiz. Takımdan ayrılması beklenen Uruguaylı kalecinin yerine İtalya'dan kaleci geliyor. Tutto Atalanta, Aslan'ın kaleci arayışı doğrultusunda Juan Musso ile kiralık olarak ilgilendiğini yazdı. Atalanta'nın genç kalecisini gündemine alan Galatasaray bu işi bitirmek istiyor. 29 yaşındaki İtalyan eldivenin piyasa değeri 8 milyon euro civarında bulunuyor. Atalanta'ya 4 milyon euro ödemeye hazır olduğunu ifade eden Galatasaray yetkilileri beklemeye geçti.

https://sputniknews.com.tr/20240109/galatasaraydan-surpriz-karar-okan-burukun-istedi-yuvaya-geri-donuyor-1079449690.html

uruguay

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, galatasaray sk, futbol, fernando muslera, uruguay, kaleci, en iyi kaleci, juan musso, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), italya futbol federasyonu (figc), italya kupası, tutto atalanta, atalanta