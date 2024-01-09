https://sputniknews.com.tr/20240109/galatasaraydan-surpriz-transfer-rotasi-musleranin-yerine-geliyor-bir-donem-kapaniyor-1079458347.html
Galatasaray'dan sürpriz transfer rotası: Muslera'nın yerine geliyor, bir dönem kapanıyor
Galatasaray'dan sürpriz transfer rotası: Muslera'nın yerine geliyor, bir dönem kapanıyor
Sarı-Kırmızılılar'da Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle transferde rota kaleye çevrildi. 37 yaşındaki başarılı eldivene önümüzdeki sezon kaleyi... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T11:30+0300
2024-01-09T11:30+0300
2024-01-09T11:30+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
futbol
fernando muslera
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kaleci
en iyi kaleci
juan musso
italya
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Kaleci Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle alternatif arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar'da gündem bir anda kaleci transferi oldu.13 yıldır Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki Muslera'nın da kontratının yenilenme fikri var. Fakat futbolu ülkesi Uruguay'da bırakmak isteyen Muslera'nın durumu bu nedenle belirsiz. Takımdan ayrılması beklenen Uruguaylı kalecinin yerine İtalya'dan kaleci geliyor. Tutto Atalanta, Aslan'ın kaleci arayışı doğrultusunda Juan Musso ile kiralık olarak ilgilendiğini yazdı. Atalanta'nın genç kalecisini gündemine alan Galatasaray bu işi bitirmek istiyor. 29 yaşındaki İtalyan eldivenin piyasa değeri 8 milyon euro civarında bulunuyor. Atalanta'ya 4 milyon euro ödemeye hazır olduğunu ifade eden Galatasaray yetkilileri beklemeye geçti.
https://sputniknews.com.tr/20240109/galatasaraydan-surpriz-karar-okan-burukun-istedi-yuvaya-geri-donuyor-1079449690.html
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galatasaray, galatasaray sk, futbol, fernando muslera, uruguay, kaleci, en iyi kaleci, juan musso, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), italya futbol federasyonu (figc), italya kupası, tutto atalanta, atalanta
galatasaray, galatasaray sk, futbol, fernando muslera, uruguay, kaleci, en iyi kaleci, juan musso, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), italya futbol federasyonu (figc), italya kupası, tutto atalanta, atalanta
Galatasaray'dan sürpriz transfer rotası: Muslera'nın yerine geliyor, bir dönem kapanıyor
Sarı-Kırmızılılar'da Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle transferde rota kaleye çevrildi. 37 yaşındaki başarılı eldivene önümüzdeki sezon kaleyi vermek istemeyen sarı-kırmızılı yönetim genç ve yetenekli kaleci arayışlarına başlamıştı. Uzun süren araştırmalar sonucu Galatasaray aradığı ismi İtalya'da buldu.
Kaleci Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle alternatif arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar'da gündem bir anda kaleci transferi oldu.
13 yıldır Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki Muslera'nın da kontratının yenilenme fikri var. Fakat futbolu ülkesi Uruguay'da bırakmak isteyen Muslera'nın durumu bu nedenle belirsiz. Takımdan ayrılması beklenen Uruguaylı kalecinin yerine İtalya'dan kaleci geliyor. Tutto Atalanta, Aslan'ın kaleci arayışı doğrultusunda Juan Musso ile kiralık olarak ilgilendiğini yazdı. Atalanta'nın genç kalecisini gündemine alan Galatasaray bu işi bitirmek istiyor. 29 yaşındaki İtalyan eldivenin piyasa değeri 8 milyon euro civarında bulunuyor. Atalanta'ya 4 milyon euro ödemeye hazır olduğunu ifade eden Galatasaray yetkilileri beklemeye geçti.