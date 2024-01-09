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Galatasaray'dan sürpriz karar: Okan Buruk'un istedi, 'yuvaya' geri dönüyor
Galatasaray'dan sürpriz karar: Okan Buruk'un istedi, 'yuvaya' geri dönüyor
Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'yu geri çağırdı. Okan Buruk'un isteği doğrultusunda yapılan bu hamle sonrası milli oyuncu dönmek... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T08:24+0300
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spor
galatasaray
okan buruk
genoa
futbol
transfer
maç
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Galatasaray, kiralık olarak Genoa'ya gönderdiği Berkan Kutlu'yu geri çağırdı. Galatasaray, Berkan Kutlu'nun geri çağırma maddesini kullandı ve bu hamleyi gerçekleştirdi.Okan Buruk'un özel isteği doğrultusunda yapılan bu hamle sonrası Berkan Kutlu'nun da büyük sevinç yaşadığı öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi beklenen Berkan Kutlu ara vermeden takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Berkan Kutlu, Geno ile bu sezon 8 maçta forma giydi ve 716 dakika süre aldı.Berkan KutluBerkan İsmail Kutlu (d. 25 Ocak 1998; Monthey, İsviçre) orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Genoa forması giyen futbolcu orta saha mevkisinde oynamaktadır. Genoa takımında oynadığı 14 maçta 704 dakika süre almış ve 6 kez ilk 11’e girmiş 8 kez yedek kalmıştır. Berkan Kutlu 2023 - 2024 sezonunda şu ana kadar 1 sarı kart görmüştür.Erken kariyeri2016 yılına kadar Sion'un altyapı takımlarında forma giyen Kutlu, aynı yıl İsviçre beşinci lig kulübü FC Monthey'e transfer oldu. İki sezonun ardından, 2018'de FC Sion onu geri getirdi ve üçüncü en yüksek İsviçre ligi olan Yükselme Ligi'nde oynayan ikinci takımlarında ( FC Sion U21 ) kullandı.21 yaş altı takımında gösterdiği başarılı futbol performanslarının ardından, Mart 2020'den itibaren A takım kadrosunun bir parçası oldu ve Haziran 2020'de 2019/20 sezonunun geri kalanında üst düzey iki maçta forma giydi.Alanyaspor2020-21 sezonu başında ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Süper Lig'deki ilk maçına 12 Eylül 2020 tarihinde oynanan ve Alanyaspor'un Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçla çıkmıştır. Başlangıçta yedek oyuncu olarak görev yapan Kutlu, Ekim 2020'de Süper Lig'in rekor şampiyonu Galatasaray'a karşı alınan deplasman galibiyetinde son dakikalarında gol attı ve dikkatleri üzerine çekti. Bu maçtan sonra düzenli forma giymeye başladı.
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Galatasaray'dan sürpriz karar: Okan Buruk'un istedi, 'yuvaya' geri dönüyor

08:24 09.01.2024
© AAGalatasaray, logo, forma
Galatasaray, logo, forma - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AA
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Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'yu geri çağırdı. Okan Buruk'un isteği doğrultusunda yapılan bu hamle sonrası milli oyuncu dönmek için harekete geçti.
Galatasaray, kiralık olarak Genoa'ya gönderdiği Berkan Kutlu'yu geri çağırdı. Galatasaray, Berkan Kutlu'nun geri çağırma maddesini kullandı ve bu hamleyi gerçekleştirdi.
Okan Buruk'un özel isteği doğrultusunda yapılan bu hamle sonrası Berkan Kutlu'nun da büyük sevinç yaşadığı öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi beklenen Berkan Kutlu ara vermeden takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Berkan Kutlu, Geno ile bu sezon 8 maçta forma giydi ve 716 dakika süre aldı.

Berkan Kutlu

Berkan İsmail Kutlu (d. 25 Ocak 1998; Monthey, İsviçre) orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Genoa forması giyen futbolcu orta saha mevkisinde oynamaktadır. Genoa takımında oynadığı 14 maçta 704 dakika süre almış ve 6 kez ilk 11’e girmiş 8 kez yedek kalmıştır. Berkan Kutlu 2023 - 2024 sezonunda şu ana kadar 1 sarı kart görmüştür.

Erken kariyeri

2016 yılına kadar Sion'un altyapı takımlarında forma giyen Kutlu, aynı yıl İsviçre beşinci lig kulübü FC Monthey'e transfer oldu. İki sezonun ardından, 2018'de FC Sion onu geri getirdi ve üçüncü en yüksek İsviçre ligi olan Yükselme Ligi'nde oynayan ikinci takımlarında ( FC Sion U21 ) kullandı.
21 yaş altı takımında gösterdiği başarılı futbol performanslarının ardından, Mart 2020'den itibaren A takım kadrosunun bir parçası oldu ve Haziran 2020'de 2019/20 sezonunun geri kalanında üst düzey iki maçta forma giydi.

Alanyaspor

2020-21 sezonu başında ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Süper Lig'deki ilk maçına 12 Eylül 2020 tarihinde oynanan ve Alanyaspor'un Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçla çıkmıştır. Başlangıçta yedek oyuncu olarak görev yapan Kutlu, Ekim 2020'de Süper Lig'in rekor şampiyonu Galatasaray'a karşı alınan deplasman galibiyetinde son dakikalarında gol attı ve dikkatleri üzerine çekti. Bu maçtan sonra düzenli forma giymeye başladı.
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