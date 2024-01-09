https://sputniknews.com.tr/20240109/filistin-lideri-abbasin-rusya-ziyaretinde-tarih-netlesti-1079462193.html

Filistin lideri Abbas’ın Rusya ziyaretinde tarih netleşti

Filistin lideri Abbas’ın Rusya ziyaretinde tarih netleşti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud el-Habaş, Sputnik’e yaptığı açıklamada Filistin liderinin Rusya ziyaretinin şubat ayında... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T12:18+0300

2024-01-09T12:18+0300

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dünya

filistin

israil-filistin sorunu

rusya

mahmud abbas

moskova

ortadoğu

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Mahmud Abbas’ın Rusya ziyareti ile ilgili ön çalışmaların sürdüğünü belirten el-Habaş, “Henüz belirli bir gün belirlenmedi ama büyük olasılıkla şubat ayında gerçekleşecek. Ziyaretin hangi ayda yapılacağı konusunda anlaşmaya varıldı ancak henüz bir gün belirlenmedi" ifadelerini kullandı.Filistin liderinin danışmanına göre Abbas'ın Rusya ziyaretinde hem Moskova ve Ramallah arasındaki ikili ilişkilerle birlikte Rusya'nın Filistin halkının haklarını desteklemedeki kilit rolü göz önüne alındığında Ortadoğu’daki siyasi durum ele alınacak.Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov daha önce gazetecilere verdiği demeçte, Mahmud Abbas'ın Rusya ziyaretinin 15 Kasım'da planlandığını ancak Filistin tarafının isteği üzerine ertelendiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231227/filistin-buyukelcisi-rusyanin-baris-konferansi-duzenleme-onerisini-destekliyoruz-1079037869.html

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filistin, israil-filistin sorunu, rusya, mahmud abbas, moskova, ortadoğu