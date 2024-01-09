https://sputniknews.com.tr/20240109/filistin-lideri-abbasin-rusya-ziyaretinde-tarih-netlesti-1079462193.html
Filistin lideri Abbas’ın Rusya ziyaretinde tarih netleşti
Filistin lideri Abbas’ın Rusya ziyaretinde tarih netleşti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud el-Habaş, Sputnik’e yaptığı açıklamada Filistin liderinin Rusya ziyaretinin şubat ayında... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T12:18+0300
2024-01-09T12:18+0300
2024-01-09T12:18+0300
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filistin
israil-filistin sorunu
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Mahmud Abbas’ın Rusya ziyareti ile ilgili ön çalışmaların sürdüğünü belirten el-Habaş, “Henüz belirli bir gün belirlenmedi ama büyük olasılıkla şubat ayında gerçekleşecek. Ziyaretin hangi ayda yapılacağı konusunda anlaşmaya varıldı ancak henüz bir gün belirlenmedi" ifadelerini kullandı.Filistin liderinin danışmanına göre Abbas'ın Rusya ziyaretinde hem Moskova ve Ramallah arasındaki ikili ilişkilerle birlikte Rusya'nın Filistin halkının haklarını desteklemedeki kilit rolü göz önüne alındığında Ortadoğu’daki siyasi durum ele alınacak.Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov daha önce gazetecilere verdiği demeçte, Mahmud Abbas'ın Rusya ziyaretinin 15 Kasım'da planlandığını ancak Filistin tarafının isteği üzerine ertelendiğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231227/filistin-buyukelcisi-rusyanin-baris-konferansi-duzenleme-onerisini-destekliyoruz-1079037869.html
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filistin, israil-filistin sorunu, rusya, mahmud abbas, moskova, ortadoğu
filistin, israil-filistin sorunu, rusya, mahmud abbas, moskova, ortadoğu
Filistin lideri Abbas’ın Rusya ziyaretinde tarih netleşti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud el-Habaş, Sputnik’e yaptığı açıklamada Filistin liderinin Rusya ziyaretinin şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi.
Mahmud Abbas’ın Rusya ziyareti ile ilgili ön çalışmaların sürdüğünü belirten el-Habaş, “Henüz belirli bir gün belirlenmedi ama büyük olasılıkla şubat ayında gerçekleşecek. Ziyaretin hangi ayda yapılacağı konusunda anlaşmaya varıldı ancak henüz bir gün belirlenmedi" ifadelerini kullandı.
Filistin liderinin danışmanına göre Abbas'ın Rusya ziyaretinde hem Moskova ve Ramallah arasındaki ikili ilişkilerle birlikte Rusya'nın Filistin halkının haklarını desteklemedeki kilit rolü göz önüne alındığında Ortadoğu’daki siyasi durum ele alınacak.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov daha önce gazetecilere verdiği demeçte, Mahmud Abbas'ın Rusya ziyaretinin 15 Kasım'da planlandığını ancak Filistin tarafının isteği üzerine ertelendiğini söylemişti.