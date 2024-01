https://sputniknews.com.tr/20240109/filistin-gazze-nufusunun-yuzde-1i-olduruldu-1079480399.html

Filistin: Gazze nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü

Filistin: Gazze nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi’nde İsrail işgalinin sürdüğü son üç aydır her saat başı 11 Filistinlinin... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T20:37+0300

2024-01-09T20:37+0300

2024-01-09T20:37+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

riyad mansur

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079472357_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_00ca48ddf34b46016b09420a38cbb6c2.jpg

Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Kurulu toplantısında, “Son 90 günde her saat başı 11 Filistinli öldürüldü. Bunların 7’si kadın ve çocuklar. Bu, 90 gündür her saat başı oluyor. Her gün yüzlerce kişi öldürüldü. Gazze’deki toplam Filistin nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü” diye konuştu.Mansur, “Bunu ülkenizin nüfusu ile karşılaştırıldığında ne demek olduğu bir düşünün. Bu, 3 milyon Amerikalı demek” ifadesini kullandı.Gazze nüfusunun yüzde 3’ünün yaralı olduğunu, bunun da 10 milyon Amerikalıya eş değer olduğunu söyleyen Mansur, Gazze’de Filistinlilerin yüzde 87’sinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, “Bu da 284 milyon Amerikalıya eş değer” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240109/macaristan-uluslararasi-adalet-divaninda-israile-karsi-acilan-davayi-kinadi-1079479492.html

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil-filistin, israil, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), riyad mansur, gazze, gazze şeridi