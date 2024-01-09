https://sputniknews.com.tr/20240109/filistin-gazze-nufusunun-yuzde-1i-olduruldu-1079480399.html
Filistin: Gazze nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü
Filistin: Gazze nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü
Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi’nde İsrail işgalinin sürdüğü son üç aydır her saat başı 11 Filistinlinin... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T20:37+0300
2024-01-09T20:37+0300
2024-01-09T20:37+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
riyad mansur
gazze
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Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Kurulu toplantısında, “Son 90 günde her saat başı 11 Filistinli öldürüldü. Bunların 7’si kadın ve çocuklar. Bu, 90 gündür her saat başı oluyor. Her gün yüzlerce kişi öldürüldü. Gazze’deki toplam Filistin nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü” diye konuştu.Mansur, “Bunu ülkenizin nüfusu ile karşılaştırıldığında ne demek olduğu bir düşünün. Bu, 3 milyon Amerikalı demek” ifadesini kullandı.Gazze nüfusunun yüzde 3’ünün yaralı olduğunu, bunun da 10 milyon Amerikalıya eş değer olduğunu söyleyen Mansur, Gazze’de Filistinlilerin yüzde 87’sinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, “Bu da 284 milyon Amerikalıya eş değer” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/macaristan-uluslararasi-adalet-divaninda-israile-karsi-acilan-davayi-kinadi-1079479492.html
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israil-filistin, israil, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), riyad mansur, gazze, gazze şeridi
israil-filistin, israil, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), riyad mansur, gazze, gazze şeridi
Filistin: Gazze nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü
Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi’nde İsrail işgalinin sürdüğü son üç aydır her saat başı 11 Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, “Gazze’de Filistinli nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü” dedi.
Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Kurulu toplantısında, “Son 90 günde her saat başı 11 Filistinli öldürüldü. Bunların 7’si kadın ve çocuklar. Bu, 90 gündür her saat başı oluyor. Her gün yüzlerce kişi öldürüldü. Gazze’deki toplam Filistin nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü” diye konuştu.
Mansur, “Bunu ülkenizin nüfusu ile karşılaştırıldığında ne demek olduğu bir düşünün. Bu, 3 milyon Amerikalı demek” ifadesini kullandı.
Gazze nüfusunun yüzde 3’ünün yaralı olduğunu, bunun da 10 milyon Amerikalıya eş değer olduğunu söyleyen Mansur, Gazze’de Filistinlilerin yüzde 87’sinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, “Bu da 284 milyon Amerikalıya eş değer” diye ekledi.