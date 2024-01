https://sputniknews.com.tr/20240109/macaristan-uluslararasi-adalet-divaninda-israile-karsi-acilan-davayi-kinadi-1079479492.html

Macaristan, Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açılan davayı kınadı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Birleşmiş Milletler’in başlıca yargı organı Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açılan davayı kınayarak... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto bugün İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Szijjarto, sosyal medya paylaşımında, yeni göreve atanması vesilesiyle tebrik ettiği Yisrael Katz ile Ortadoğu’daki durumu görüştüğünü belirterek, “Yeni mevkidaşıma, Macaristan’ın Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı başlatılan hukuki saldırıyı kınadığını söyledim. Terör saldırısından etkilenen bir ülkeyi soykırımla suçlamak açıkça saçmalık. Macaristan’ın tutumu değişmedi, İsrail’in meşru müdafaa hakkını destekliyoruz” diye yazdı.Tüm dünyanın, diğer ülkelerdeki yeni terör saldırılarını önlemek için “mevcut terörle mücadele operasyonlarının başarıyla tamamlanmasına” ilgi duyduğunu savunan Macar Bakan, “Tabii rehin alınan masum insanlardan da bahsettik. Hamas’ın rehinelerin tamamını bir an önce serbest bırakması konusunda aynı fikirdeyiz. Halen esarette olan Macaristan-İsrail çifte vatandaşının bir an önce özgürlüğüne kavuşması için birlikte her şeyi yapacağız” ifadesini kullandı.Szijjarto, önümüzdeki hafta Kudüs’ü ziyaret edeceğini belirtti.

