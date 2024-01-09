https://sputniknews.com.tr/20240109/fatih-ilce-saglik-mudurlugunden-yabanci-uyruklu-calisan-listesi-aciklamasi-1079444849.html

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden 'yabancı uyruklu çalışan listesi' açıklaması

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden 'yabancı uyruklu çalışan listesi' açıklaması

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü, 24 kişilik yabancı uyruklu çalışan listesinin, SIHHAT Projesi kapsamında ülkede "geçici koruma" altındaki sığınmacı ve diğer... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T01:55+0300

2024-01-09T01:55+0300

2024-01-09T01:55+0300

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Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projede yer alanların, görev sürelerinin proje süresiyle sınırlı olacak şekilde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında "Belirli Süreli İş Sözleşmesi" ile çalıştıkları belirtildi.Açıklamada, "Kamu işçisi ya da kamu personeli statüsünde değildir. Göçmen sağlığı merkezlerinde yabancılara çalışma izni T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte, gerekli güvenlik soruşturmaları yapılmakta ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında ancak çalışma izni onaylanmış yabancı uyruklular istihdam edilebilmektedir. Güvenlik soruşturmasından geçmemiş kimse çalıştırılmamaktadır. Yabancı uyruklu personelin çalışma izinleri ise her yıl ilgili mevzuat kapsamında yeniden değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.Göçmen sağlığı merkezlerinde sadece yabancılara hizmet verildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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istanbul, fatih ilçe sağlık müdürlüğü, fatih, fatih