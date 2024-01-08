https://sputniknews.com.tr/20240108/saglik-bakani-kocadan-mossad-ajani-doktor-iddiasina-yanit-1079433283.html

Bakan Koca'dan 'Mossad ajanı doktor' iddiasıyla ilgili açıklama: 'Haddi aşan sorumsuzlara cevap'

Bakan Koca'dan 'Mossad ajanı doktor' iddiasıyla ilgili açıklama: 'Haddi aşan sorumsuzlara cevap'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan 'Haddi aşan sorumsuzlara cevap' başlığıyla yaptığı açıklamada "Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen operasyon... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T18:04+0300

2024-01-08T18:04+0300

2024-01-08T18:18+0300

mossad

ajan

doktor

fahrettin koca

türkiye

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Mossad ajanlarına yönelik operasyonda şüpheliler arasında doktor da olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. MOSSAD ajanlarına karşı gerçekleştirilen MİT operasyonundan milletçe gurur duyduklarını ifade eden Koca, "Yabancı uyruklu 15 şahıs tutuklandı, 12 şahıs adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı, 7 şahıs sınır dışı edildi. İstihbarat teşkilatımızın başarısıyla gurur duyarken, milli bir meselede bile fırsat kollayan bazı kişilerin Sağlık Bakanlığımızı hedef alan yalanına cevap vermek zorunda kaldık. Operasyon kapsamındaki şahıslar arasında iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Eğer olsaydı, iddia sahipleri kendilerince sonuçlar çıkaracaklardı. Gerçek, olmasını istedikleri gibi değil" ifadelerini kullandı. Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahsın temizlik görevlisi olduğunu kaydeden Koca, şu açıklamayı yaptı:Bakan Koca, şahsın doktor olduğu iddiasının ortaya atılmasının fırsat değerlendirme girişimi olduğunu belirterek, "İddia sahipleri, yabancı uyruklu (Suriyeli) doktorların 'güvenlik soruşturması yapılmadan, hiçbir sınava tabi tutulmadan, diploma ve vatandaşlık aldıklarını' defalarca tekrarladılar. Defalarca tekrarladıkları sözlere artık inanıyor olabilirler. Onların kendi sözlerine inanıyor olması somut gerçeği değiştirmez. Bu sözlere karşı yeniden açıklama gerekmez" ifadelerine yer verdi.Göçmen Sağlığı Merkezleri hakkında bilgi veren Koca, geçici koruma altında olan sığınmacılara sağlık hizmetlerinin AB ile ortak yürütülen proje çerçevesinde Göçmen Sağlığı Merkezleri'nde verildiğini kaydetti. Ayrıca Koca, bu merkezlerde sadece koruma altındaki yabancılara hizmet verildiğini vurguladı. Koca, Göçmen Sağlığı Merkezlerinde tüm kurumlarda olduğu gibi yabancılara çalışma izninin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini ve gerekli güvenlik soruşturmalarının yapıldığına dikkati çekti. Bakan Koca, çalışma izni verilmemiş yabancı uyrukluların Göçmen Sağlığı Merkezleri'nde istihdam edilemediğinin altını çizdi. 'Alışkanlık haline gelen yalanlarsa kişilerin kendi şahsiyetlerine suikastıdır'Bakan Koca, açıklamasına şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20240106/mossad-ajaninin-camide-vaaz-verdigi-ortaya-cikti-1079374836.html

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mossad, ajan, doktor, fahrettin koca