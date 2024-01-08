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https://sputniknews.com.tr/20240108/saglik-bakani-kocadan-mossad-ajani-doktor-iddiasina-yanit-1079433283.html
Bakan Koca'dan 'Mossad ajanı doktor' iddiasıyla ilgili açıklama: 'Haddi aşan sorumsuzlara cevap'
Bakan Koca'dan 'Mossad ajanı doktor' iddiasıyla ilgili açıklama: 'Haddi aşan sorumsuzlara cevap'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan 'Haddi aşan sorumsuzlara cevap' başlığıyla yaptığı açıklamada "Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen operasyon... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T18:04+0300
2024-01-08T18:18+0300
mossad
ajan
doktor
fahrettin koca
türkiye
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Mossad ajanlarına yönelik operasyonda şüpheliler arasında doktor da olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. MOSSAD ajanlarına karşı gerçekleştirilen MİT operasyonundan milletçe gurur duyduklarını ifade eden Koca, "Yabancı uyruklu 15 şahıs tutuklandı, 12 şahıs adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı, 7 şahıs sınır dışı edildi. İstihbarat teşkilatımızın başarısıyla gurur duyarken, milli bir meselede bile fırsat kollayan bazı kişilerin Sağlık Bakanlığımızı hedef alan yalanına cevap vermek zorunda kaldık. Operasyon kapsamındaki şahıslar arasında iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Eğer olsaydı, iddia sahipleri kendilerince sonuçlar çıkaracaklardı. Gerçek, olmasını istedikleri gibi değil" ifadelerini kullandı. Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahsın temizlik görevlisi olduğunu kaydeden Koca, şu açıklamayı yaptı:Bakan Koca, şahsın doktor olduğu iddiasının ortaya atılmasının fırsat değerlendirme girişimi olduğunu belirterek, "İddia sahipleri, yabancı uyruklu (Suriyeli) doktorların 'güvenlik soruşturması yapılmadan, hiçbir sınava tabi tutulmadan, diploma ve vatandaşlık aldıklarını' defalarca tekrarladılar. Defalarca tekrarladıkları sözlere artık inanıyor olabilirler. Onların kendi sözlerine inanıyor olması somut gerçeği değiştirmez. Bu sözlere karşı yeniden açıklama gerekmez" ifadelerine yer verdi.Göçmen Sağlığı Merkezleri hakkında bilgi veren Koca, geçici koruma altında olan sığınmacılara sağlık hizmetlerinin AB ile ortak yürütülen proje çerçevesinde Göçmen Sağlığı Merkezleri'nde verildiğini kaydetti. Ayrıca Koca, bu merkezlerde sadece koruma altındaki yabancılara hizmet verildiğini vurguladı. Koca, Göçmen Sağlığı Merkezlerinde tüm kurumlarda olduğu gibi yabancılara çalışma izninin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini ve gerekli güvenlik soruşturmalarının yapıldığına dikkati çekti. Bakan Koca, çalışma izni verilmemiş yabancı uyrukluların Göçmen Sağlığı Merkezleri'nde istihdam edilemediğinin altını çizdi. 'Alışkanlık haline gelen yalanlarsa kişilerin kendi şahsiyetlerine suikastıdır'Bakan Koca, açıklamasına şöyle devam etti:
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mossad, ajan, doktor, fahrettin koca
mossad, ajan, doktor, fahrettin koca

Bakan Koca'dan 'Mossad ajanı doktor' iddiasıyla ilgili açıklama: 'Haddi aşan sorumsuzlara cevap'

18:04 08.01.2024 (güncellendi: 18:18 08.01.2024)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan 'Haddi aşan sorumsuzlara cevap' başlığıyla yaptığı açıklamada "Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şahıslar arasında iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs temizlik görevlisidir" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Mossad ajanlarına yönelik operasyonda şüpheliler arasında doktor da olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
MOSSAD ajanlarına karşı gerçekleştirilen MİT operasyonundan milletçe gurur duyduklarını ifade eden Koca, "Yabancı uyruklu 15 şahıs tutuklandı, 12 şahıs adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı, 7 şahıs sınır dışı edildi. İstihbarat teşkilatımızın başarısıyla gurur duyarken, milli bir meselede bile fırsat kollayan bazı kişilerin Sağlık Bakanlığımızı hedef alan yalanına cevap vermek zorunda kaldık. Operasyon kapsamındaki şahıslar arasında iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Eğer olsaydı, iddia sahipleri kendilerince sonuçlar çıkaracaklardı. Gerçek, olmasını istedikleri gibi değil" ifadelerini kullandı.

Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahsın temizlik görevlisi olduğunu kaydeden Koca, şu açıklamayı yaptı:

"Operasyon sonucu çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakılmıştır. Mısır uyrukludur. Avrupa Birliği ile ortak yürütülen Göçmen Sağlığı Merkezleri Projesi kapsamında 2019’da işe alınmıştır. İşe alımı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan güvenlik soruşturmasında olumsuz bulgu tespit edilmemiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kendisine 31 Ocak'a kadar çalışma izni verilmiştir. Temizlik görevlisi şahıs bugüne dek hiçbir sağlık hizmetine dahil olmamıştır" dedi.

Bakan Koca, şahsın doktor olduğu iddiasının ortaya atılmasının fırsat değerlendirme girişimi olduğunu belirterek, "İddia sahipleri, yabancı uyruklu (Suriyeli) doktorların 'güvenlik soruşturması yapılmadan, hiçbir sınava tabi tutulmadan, diploma ve vatandaşlık aldıklarını' defalarca tekrarladılar. Defalarca tekrarladıkları sözlere artık inanıyor olabilirler. Onların kendi sözlerine inanıyor olması somut gerçeği değiştirmez. Bu sözlere karşı yeniden açıklama gerekmez" ifadelerine yer verdi.
Göçmen Sağlığı Merkezleri hakkında bilgi veren Koca, geçici koruma altında olan sığınmacılara sağlık hizmetlerinin AB ile ortak yürütülen proje çerçevesinde Göçmen Sağlığı Merkezleri'nde verildiğini kaydetti. Ayrıca Koca, bu merkezlerde sadece koruma altındaki yabancılara hizmet verildiğini vurguladı. Koca, Göçmen Sağlığı Merkezlerinde tüm kurumlarda olduğu gibi yabancılara çalışma izninin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini ve gerekli güvenlik soruşturmalarının yapıldığına dikkati çekti. Bakan Koca, çalışma izni verilmemiş yabancı uyrukluların Göçmen Sağlığı Merkezleri'nde istihdam edilemediğinin altını çizdi.

'Alışkanlık haline gelen yalanlarsa kişilerin kendi şahsiyetlerine suikastıdır'

Bakan Koca, açıklamasına şöyle devam etti:
"Güvenlik soruşturması yapılmadan, hiçbir sınava tabi tutulmadan, diploma ve vatandaşlık alan' doktor diye bahsedilen temizlik görevlisinin de bir anlamda 'sahte doktor' haline getirildiği, böyle olması durumunda siyasi rant vaat eden iddia, şu yönüyle de şaşırtıcıdır; 'Ajan olduğu tespit edilen şahıs İstanbul’da, Gazzeli hastaların tedavi edildiği bir Göçmen Sağlığı Merkezinde çalışıyormuş.' Gazzeli hastaların bu gibi yerlerde değil, Ankara’daki büyük hastanelerde tedavi edildiği herkesçe biliniyor. Zaman kaybından ibaret gündemlere yol açanlar unutmasın: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gurur verici başarısını başka konularla ilişkilendirerek yalan ve iftiraya sarılanların ayıbı kısa sürede ortaya çıkmıştır. Alışkanlık haline gelen yalanlarsa kişilerin kendi şahsiyetlerine suikastıdır."
casus foto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
TÜRKİYE
Mossad ajanının camide vaaz verdiği ortaya çıktı
6 Ocak, 10:22
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