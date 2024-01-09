https://sputniknews.com.tr/20240109/dilan-polatin-yilbasini-ailesiyle-gecirdigi-iddialarina-tevkifevleri-genel-mudurlugunden-yanit-1079481612.html
Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddialarına Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddialarına Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 'Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği ve kendisine ayrıcalık tanındığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu'... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T22:06+0300
2024-01-09T22:06+0300
2024-01-09T22:08+0300
türkiye
dilan polat
cezaevi
iddia
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Dilan Polat'ın '11 gündür hastanede olduğuna' ve 'yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiğine' ilişkin haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Açıklamada, Polat'ın rahatsızlığı dolayısıyla 5 Kasım 2023'ten sonra müteaddit defalar sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ifade edildi.Polat'ın 15 Aralık 2023'te hastalık gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık kurulu raporuna istinaden, 29 Aralık 2023'te Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, muayene sonucunda Polat'ın aynı gün hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin tamamlanması üzerine dün taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alındığı kaydedildi.Polat'ın hastanede kaldığı sürede Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 83. maddesi hükmü gereği, ailesiyle bir defaya mahsus olarak 5 Ocak 2024'te kapalı görüşme yaptığı aktarılan açıklamada, "Tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlıdır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240101/dilan-polat-bakirkoy-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesine-goturuldu-1079233626.html
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dilan polat, cezaevi, iddia
Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddialarına Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yanıt
22:06 09.01.2024 (güncellendi: 22:08 09.01.2024)
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 'Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği ve kendisine ayrıcalık tanındığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu' bildirdi. Polat'ın 29 Aralık 2023'te Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiğini ailesiyle bir defaya mahsus olarak 5 Ocak 2024'te kapalı görüşme yaptığı açıklandı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Dilan Polat'ın '11 gündür hastanede olduğuna' ve 'yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiğine' ilişkin haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, Polat'ın rahatsızlığı dolayısıyla 5 Kasım 2023'ten sonra müteaddit defalar sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ifade edildi.
Polat'ın 15 Aralık 2023'te hastalık gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık kurulu raporuna istinaden, 29 Aralık 2023'te Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, muayene sonucunda Polat'ın aynı gün hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin tamamlanması üzerine dün taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alındığı kaydedildi.
Polat'ın hastanede kaldığı sürede Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 83. maddesi hükmü gereği, ailesiyle bir defaya mahsus olarak 5 Ocak 2024'te kapalı görüşme yaptığı aktarılan açıklamada, "Tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlıdır" denildi.