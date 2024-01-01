https://sputniknews.com.tr/20240101/dilan-polat-bakirkoy-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesine-goturuldu-1079233626.html
Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü
Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan, yaklaşık 2 aydır cezaevinde bulunan ve antidepresan ilaç aldığı öğrenilen sosyal medya fenomeni Dilan... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T13:20+0300
2024-01-01T13:20+0300
2024-01-01T13:20+0300
yaşam
dilan polat
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan Dilan Polat'ın, 29 Aralık Cuma günü Bakırköy’deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği orta çıktı. 4 yıldır antidepresan ilaçları kullandığı öğrenilen Dilan Polat’ın hastanede yapılan tetkiklerin ardından yeniden Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.Ne olmuştu?İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ‘kara para aklama’, ‘yasadışı bahis’, uyuşturucu imal etme’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘vergi usul kanununa muhalefet’ gibi suçlardan eşi Engin Polat, kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyle birlikte 5 Kasım günü tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/dilan-polat-cezaevinden-mektup-gonderdi-hic-iyi-degilim-boguluyorum-1078666601.html
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Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan, yaklaşık 2 aydır cezaevinde bulunan ve antidepresan ilaç aldığı öğrenilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine götürüldü. Polat’ın ilaçları bittiği için hastaneye sevk edildiği, yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldüğü öğrenildi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan Dilan Polat'ın, 29 Aralık Cuma günü Bakırköy’deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği orta çıktı. 4 yıldır antidepresan ilaçları kullandığı öğrenilen Dilan Polat’ın hastanede yapılan tetkiklerin ardından yeniden Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ‘kara para aklama’, ‘yasadışı bahis’, uyuşturucu imal etme’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘vergi usul kanununa muhalefet’ gibi suçlardan eşi Engin Polat, kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyle birlikte 5 Kasım günü tutuklanmıştı.