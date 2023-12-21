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Dilan Polat cezaevinden mektup gönderdi: Hiç iyi değilim, boğuluyorum
Dilan Polat cezaevinden mektup gönderdi: Hiç iyi değilim, boğuluyorum
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçları ile cezaevinde olan Dilan Polat eşi Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat'a mektup gönderdi. Engin Polat'ın kız... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T01:44+0300
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türkiye
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Kara para aklama suçu kapsamında tutuklanan fenomen Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat'a mektup gönderdi. Kübra Polat, kendisine gelen mektupta yazınları paylaştı. Akşam'ın haberine göre Kübra Polat, "Mektupları bugün ulaştı tam 2 sayfa, bir parçasını paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum, çocuklarınız annem ve bana emanet" dedi. Dilan Polat'ın 18 Kasım'da yazdığı mektupta ise şu ifadeler yer alıyor:
https://sputniknews.com.tr/20231219/dilan-polat-ve-digerleri-fenomenler-ile-guzellik-merkezleri-baglantisinin-sirri-cozuldu-1078587776.html
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dilan polat, engin polat, mektup, fenomen, fenomen, sosyal medya fenomeni

Dilan Polat cezaevinden mektup gönderdi: Hiç iyi değilim, boğuluyorum

01:44 21.12.2023
© AA / Bünyamin ÇelikDilan Polat ve Engin Polat
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA / Bünyamin Çelik
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçları ile cezaevinde olan Dilan Polat eşi Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat'a mektup gönderdi. Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat, Dilan Polat'ın mektubunun bir kısmını sosyal medya hesabından yayınladı. Polat, Mektupta, " Boğuluyorum burada" dedi.
Kara para aklama suçu kapsamında tutuklanan fenomen Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat'a mektup gönderdi. Kübra Polat, kendisine gelen mektupta yazınları paylaştı.
Akşam'ın haberine göre Kübra Polat, "Mektupları bugün ulaştı tam 2 sayfa, bir parçasını paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum, çocuklarınız annem ve bana emanet" dedi.
Dilan Polat'ın 18 Kasım'da yazdığı mektupta ise şu ifadeler yer alıyor:
"Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şu an saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..."
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