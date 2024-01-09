https://sputniknews.com.tr/20240109/bilecik-belediye-baskanligindan-gecici-uzaklastirilan-semih-sahin-istifa-dilekcesini-verdi-1079480263.html
Bilecik Belediye Başkanlığından geçici uzaklaştırılan Semih Şahin istifa dilekçesini verdi
Bilecik Belediye Başkanlığından geçici uzaklaştırılan Semih Şahin istifa dilekçesini verdi
Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden geçici uzaklaştırılan Semih Şahin'in, istifa dilekçesini verdiği bildirildi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T20:19+0300
2024-01-09T20:19+0300
2024-01-09T20:19+0300
türkiye
bilecik belediyesi
bilecik
rüşvet
rüşvetçilik
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ihraç
ihraç
semih şahin
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Bilecik Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Şahin'in istifa dilekçesini Valiliğe teslim ettiği, Belediye Meclisinin toplanarak yeniden başkan seçeceği belirtildi.Ne olmuştu?Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak 2022'de Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti.Soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edilmiş, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi ve yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Belediye Başkanı Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etmişti. Şahin, 25 Şubat 2022'de dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.Şahin görevden el çektirildikten sonra 14 Haziran 2022'de partisi CHP'den ihraç edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231211/bilecik-valiligi-kamu-mesai-saatlerini-degistirdi-1078338185.html
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bilecik belediyesi, bilecik, rüşvet, rüşvetçilik, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ihraç, ihraç, semih şahin
bilecik belediyesi, bilecik, rüşvet, rüşvetçilik, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ihraç, ihraç, semih şahin
Bilecik Belediye Başkanlığından geçici uzaklaştırılan Semih Şahin istifa dilekçesini verdi
Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden geçici uzaklaştırılan Semih Şahin'in, istifa dilekçesini verdiği bildirildi.
Bilecik Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.
Şahin'in istifa dilekçesini Valiliğe teslim ettiği, Belediye Meclisinin toplanarak yeniden başkan seçeceği belirtildi.
Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak 2022'de Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
Soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edilmiş, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi ve yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Belediye Başkanı Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etmişti. Şahin, 25 Şubat 2022'de dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.
Şahin görevden el çektirildikten sonra 14 Haziran 2022'de partisi CHP'den ihraç edilmişti.