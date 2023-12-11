https://sputniknews.com.tr/20231211/bilecik-valiligi-kamu-mesai-saatlerini-degistirdi-1078338185.html
Bilecik Valiliği, kamu mesai saatlerini değiştirdi
Bilecik Valiliği, kamu mesai saatlerini değiştirdi
Bilecik Valiliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesine göre kamu mesai saatlerini düzenledi. Buna göre mesai saatleri sabah 08.30-12.30 ve... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T21:50+0300
2023-12-11T21:50+0300
2023-12-11T21:50+0300
türkiye
bilecik
bilecik valiliği
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Bilecik’te Valilik, kamu mesai saatlerini değiştirdi.Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231203/3-aralik-dunya-engelliler-gunu-kader-ve-saglamcilik-anlayisi-engellilerin-onundeki-en-buyuk-engel-1077908839.html
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bilecik, bilecik valiliği
bilecik, bilecik valiliği
Bilecik Valiliği, kamu mesai saatlerini değiştirdi
Bilecik Valiliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesine göre kamu mesai saatlerini düzenledi. Buna göre mesai saatleri sabah 08.30-12.30 ve öğle 13.-17.30 olarak yeniden düzenlendi.
Bilecik’te Valilik, kamu mesai saatlerini değiştirdi.
Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"18 Aralık Pazartesi gününden geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesine göre İlimizde uygulanacak mesai saatleri sabah 08.30-12.30 ve öğle 13.-17.30 olarak düzenlenmiştir. Bazı kamu kurum ve kuruluşlar için özel kanun ve talimatlarla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır’."