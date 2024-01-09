https://sputniknews.com.tr/20240109/bakan-simsek-mali-disiplinin-saglanmasi-yolunda-valilerimizin-rolu-buyuk-onem-tasiyor-1079480868.html
Bakan Şimşek: Mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor
Bakan Şimşek: Mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor
Valiler Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Orta Vadeli Programımızın temel önceliklerinden biri olan mali disiplinin sağlanması yolunda... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T21:16+0300
2024-01-09T21:16+0300
2024-01-09T21:16+0300
ekonomi
mehmet şimşek
içişleri bakanlığı
vali
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirlerine sıkı uyum, harcamaların verimli yönetilmesi, yereldeki kamu yatırımlarının yakın takibi, kayıt dışıyla mücadele, sosyal yardımların etkin kullanımı ve deprem harcamaları konusunda halkın bilinçlendirilmesi gibi alanlarda valilerin desteğini beklediklerini bildirdi.Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak yakın işbirliği içinde oldukları İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Valiler Toplantısı'na katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.Kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konularında gösterdikleri destek ve özverili çalışmaları için başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere tüm valilere ve Bakanlık personeline teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti:"Orta Vadeli Programımızın temel önceliklerinden biri olan mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, tasarruf tedbirlerine sıkı uyum, harcamaların verimli bir şekilde yönetilmesi, yereldeki kamu yatırımlarının yakın takibi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, sosyal yardımların etkin kullanımı ve deprem harcamaları konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi gibi alanlarda valilerimizin desteğini bekliyoruz. Bu yönde atılacak kararlı adımlar, kamu maliyesi hedeflerimize ulaşmada kritik öneme sahiptir."
https://sputniknews.com.tr/20240104/bakan-simsekten-enflasyonda-dusus-mesaji-1079318180.html
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mehmet şimşek, içişleri bakanlığı, vali
mehmet şimşek, içişleri bakanlığı, vali
Bakan Şimşek: Mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor
Valiler Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Orta Vadeli Programımızın temel önceliklerinden biri olan mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirlerine sıkı uyum, harcamaların verimli yönetilmesi, yereldeki kamu yatırımlarının yakın takibi, kayıt dışıyla mücadele, sosyal yardımların etkin kullanımı ve deprem harcamaları konusunda halkın bilinçlendirilmesi gibi alanlarda valilerin desteğini beklediklerini bildirdi.
Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak yakın işbirliği içinde oldukları İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Valiler Toplantısı'na katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konularında gösterdikleri destek ve özverili çalışmaları için başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere tüm valilere ve Bakanlık personeline teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Orta Vadeli Programımızın temel önceliklerinden biri olan mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, tasarruf tedbirlerine sıkı uyum, harcamaların verimli bir şekilde yönetilmesi, yereldeki kamu yatırımlarının yakın takibi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, sosyal yardımların etkin kullanımı ve deprem harcamaları konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi gibi alanlarda valilerimizin desteğini bekliyoruz. Bu yönde atılacak kararlı adımlar, kamu maliyesi hedeflerimize ulaşmada kritik öneme sahiptir."