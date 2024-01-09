https://sputniknews.com.tr/20240109/bakan-fidan-kirgiz-mevkidasi-kulubayev-ile-gorustu-1079466172.html
Bakan Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile görüştü
Bakan Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T13:43+0300
2024-01-09T13:43+0300
2024-01-09T13:43+0300
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kırgızistan
kırgızistan dışişleri bakanlığı
hakan fidan
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Bakan Fidan, başkent Bişkek’te Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınırken bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili görüşmenin ardından Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. Toplantısına katıldı.Bakan Fidan’ın Kırgızistan temasları çerçevesinde Kulubayev ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240109/cin-uluslararasi-iliskilerde-az-sayida-ulkenin-tekeline-karsiyiz-1079452893.html
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türkiye, kırgızistan, kırgızistan dışişleri bakanlığı, hakan fidan
türkiye, kırgızistan, kırgızistan dışişleri bakanlığı, hakan fidan
Bakan Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, başkent Bişkek’te Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınırken bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili görüşmenin ardından Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. Toplantısına katıldı.
Bakan Fidan’ın Kırgızistan temasları çerçevesinde Kulubayev ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.