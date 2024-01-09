https://sputniknews.com.tr/20240109/azerbaycanda-erken-cumhurbaskani-seciminde-7-aday-yarisacak-1079474087.html

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, 7 Şubat'ta yapılacak erken cumhurbaşkanı seçimi için başvuran 4 kişinin adaylığını daha onaylarken, böylece seçimde 7 adayın... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T17:04+0300

2024-01-09T17:04+0300

2024-01-09T17:05+0300

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Daha önce Yeni Azerbaycan Partisince (YAP) aday gösterilen İlham Aliyev'in, bağımsız aday Zahid Oruç ile partisi tarafından aday gösterilen Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev'in adaylığını onaylayan Kurulda, bugün adayların tescili hususunda son toplantı yapıldı.Kurul, partileri tarafından aday gösterilen Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev ve Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız aday Fuat Aliyev'in adaylığını onayladı.Seçim için 17 kişi başvuru yaparken, Kurul bu adaylardan 10'unun başvurusunu gerekli evrakları teslim etmedikleri gerekçesiyle onaylamadı. Böylece seçimde 7 adayın yarışacağı kesinlik kazandı.Cumhurbaşkanı seçimi öne alınmıştıAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanı seçimi öne alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231212/azerbaycan-erken-secime-gidiyor-ilham-aliyev-tekrar-aday-olacak--1078350568.html

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