https://sputniknews.com.tr/20231212/azerbaycan-erken-secime-gidiyor-ilham-aliyev-tekrar-aday-olacak--1078350568.html
Azerbaycan erken seçime gidiyor: İlham Aliyev tekrar aday olacak
Azerbaycan erken seçime gidiyor: İlham Aliyev tekrar aday olacak
Azerbaycan, Aliyev'in kararı ile erken seçime gidiyor. Yeni Azerbaycan Partisi, mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'i tekrar aday göstereceklerini açıkladı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T10:24+0300
2023-12-12T10:24+0300
2023-12-12T10:24+0300
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seçim
yeni azerbaycan partisi (yap)
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Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, 7 Şubat 2024'te yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aday göstereceklerini açıkladı. Budagov, gazetecilere yaptığı açıklamada YAP Yönetim Kurulunun yakında toplanacağını ve Genel Başkan Aliyev'i cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstereceğini bildirdi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.Cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim 11 Nisan 2018'de gerçekleştirilmişti.Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanlığı seçimi öne alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/polonyanin-yeni-basbakani-donald-tusk-oldu-1078349770.html
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azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev, seçim, yeni azerbaycan partisi (yap)
azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev, seçim, yeni azerbaycan partisi (yap)
Azerbaycan erken seçime gidiyor: İlham Aliyev tekrar aday olacak
Azerbaycan, Aliyev'in kararı ile erken seçime gidiyor. Yeni Azerbaycan Partisi, mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'i tekrar aday göstereceklerini açıkladı.
Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, 7 Şubat 2024'te yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aday göstereceklerini açıkladı. Budagov, gazetecilere yaptığı açıklamada YAP Yönetim Kurulunun yakında toplanacağını ve Genel Başkan Aliyev'i cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstereceğini bildirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim 11 Nisan 2018'de gerçekleştirilmişti.
Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanlığı seçimi öne alındı.