https://sputniknews.com.tr/20231212/polonyanin-yeni-basbakani-donald-tusk-oldu-1078349770.html

Polonya'da rota değişikliği: Yeni Başbakan Donald Tusk oldu

Polonya'da rota değişikliği: Yeni Başbakan Donald Tusk oldu

Polonya’da parlamentodan güvenoyu alamayan Mateusz Morawiecki hükümetinin düşmesinin ardından, ülkenin yeni Başbakanı Donald Tusk oldu. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T10:06+0300

2023-12-12T10:06+0300

2023-12-12T10:07+0300

dünya

polonya

mateusz morawiecki

sejm

donald tusk

ab konseyi başkanı donald tusk

avrupa birliği

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078349613_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_37d644b190d8b1aa87cd59daabf1aa2d.jpg

Polonya’da parlamentodan güvenoyu alamayan Mateusz Morawiecki hükümeti düştü. İki hafta önce kurulan Morawiecki hükümeti güvenoyu için gerekli olan 231 milletvekilinin desteğini alamadı. Morawiecki hükümeti için 190 parlamenter 'Evet', 266 parlamenter ise 'Hayır' oyu kullandı. Morawiecki hükümeti düşmesinin ardından anayasa gereği hükümeti belirleme sırası parlamentoya geçti.Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de milletvekillerinin oylarıyla Vatandaşlar Koalisyonu'nun lideri Donald Tusk, başbakanlığa aday gösterildi. Sejm'de yapılan oylamada Tusk, 201’e karşı 248 oyla ülkenin yeni başbakanı seçildi.Seçilmesinin ardından alkışlar eşliğinde parlamento kürsüsüne gelen Tusk, "Teşekkürler Polonya. Bu yalnızca benim için değil, uzun yıllar boyunca kötülüğü, karanlığı kovacağımıza, her şeyin daha iyi olacağına derinden inanan herkes için muhteşem bir gün" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231211/polonyada-muhalefet-lideri-donald-tuskun-basbakan-olmasi-bekleniyor--1078313278.html

polonya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, mateusz morawiecki, sejm, donald tusk, ab konseyi başkanı donald tusk, avrupa birliği, seçim