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https://sputniknews.com.tr/20231212/polonyanin-yeni-basbakani-donald-tusk-oldu-1078349770.html
Polonya'da rota değişikliği: Yeni Başbakan Donald Tusk oldu
Polonya'da rota değişikliği: Yeni Başbakan Donald Tusk oldu
Polonya’da parlamentodan güvenoyu alamayan Mateusz Morawiecki hükümetinin düşmesinin ardından, ülkenin yeni Başbakanı Donald Tusk oldu. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
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Polonya’da parlamentodan güvenoyu alamayan Mateusz Morawiecki hükümeti düştü. İki hafta önce kurulan Morawiecki hükümeti güvenoyu için gerekli olan 231 milletvekilinin desteğini alamadı. Morawiecki hükümeti için 190 parlamenter 'Evet', 266 parlamenter ise 'Hayır' oyu kullandı. Morawiecki hükümeti düşmesinin ardından anayasa gereği hükümeti belirleme sırası parlamentoya geçti.Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de milletvekillerinin oylarıyla Vatandaşlar Koalisyonu'nun lideri Donald Tusk, başbakanlığa aday gösterildi. Sejm'de yapılan oylamada Tusk, 201’e karşı 248 oyla ülkenin yeni başbakanı seçildi.Seçilmesinin ardından alkışlar eşliğinde parlamento kürsüsüne gelen Tusk, "Teşekkürler Polonya. Bu yalnızca benim için değil, uzun yıllar boyunca kötülüğü, karanlığı kovacağımıza, her şeyin daha iyi olacağına derinden inanan herkes için muhteşem bir gün" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231211/polonyada-muhalefet-lideri-donald-tuskun-basbakan-olmasi-bekleniyor--1078313278.html
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polonya, mateusz morawiecki, sejm, donald tusk, ab konseyi başkanı donald tusk, avrupa birliği, seçim
polonya, mateusz morawiecki, sejm, donald tusk, ab konseyi başkanı donald tusk, avrupa birliği, seçim

Polonya'da rota değişikliği: Yeni Başbakan Donald Tusk oldu

10:06 12.12.2023 (güncellendi: 10:07 12.12.2023)
© İHA / EBRU ORHAN-AW096341DONALD TUSK
DONALD TUSK - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© İHA / EBRU ORHAN-AW096341
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Polonya’da parlamentodan güvenoyu alamayan Mateusz Morawiecki hükümetinin düşmesinin ardından, ülkenin yeni Başbakanı Donald Tusk oldu.
Polonya’da parlamentodan güvenoyu alamayan Mateusz Morawiecki hükümeti düştü. İki hafta önce kurulan Morawiecki hükümeti güvenoyu için gerekli olan 231 milletvekilinin desteğini alamadı. Morawiecki hükümeti için 190 parlamenter 'Evet', 266 parlamenter ise 'Hayır' oyu kullandı. Morawiecki hükümeti düşmesinin ardından anayasa gereği hükümeti belirleme sırası parlamentoya geçti.
Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de milletvekillerinin oylarıyla Vatandaşlar Koalisyonu'nun lideri Donald Tusk, başbakanlığa aday gösterildi. Sejm'de yapılan oylamada Tusk, 201’e karşı 248 oyla ülkenin yeni başbakanı seçildi.
Seçilmesinin ardından alkışlar eşliğinde parlamento kürsüsüne gelen Tusk, "Teşekkürler Polonya. Bu yalnızca benim için değil, uzun yıllar boyunca kötülüğü, karanlığı kovacağımıza, her şeyin daha iyi olacağına derinden inanan herkes için muhteşem bir gün" dedi.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
DÜNYA
Polonya'da muhalefet lideri Donald Tusk'un Başbakan olması bekleniyor
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