https://sputniknews.com.tr/20231211/polonyada-muhalefet-lideri-donald-tuskun-basbakan-olmasi-bekleniyor--1078313278.html
Polonya'da muhalefet lideri Donald Tusk'un Başbakan olması bekleniyor
Polonya'da muhalefet lideri Donald Tusk'un Başbakan olması bekleniyor
Polonya Bakanlar Kurulu Başkanı, Donald Tusk'ın büyük olasılıkla 13 Aralık'ta Polonya Başbakanı olarak yemin edeceğini söyledi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T11:58+0300
2023-12-11T11:58+0300
2023-12-11T12:02+0300
dünya
polonya
mateusz morawiecki
seçim
donald tusk
avrupa birliği
ukrayna
mülteci
mülteci krizi
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Polonya'da seçimler ardından mecliste çoğunluğu elde edemeyen iktidar Hukuk ve Adalet Partisi, yakın zamanda göreve başlasa da parlamentodaki çoğunluğu elde edemediği için güven oyu alamayacağı düşünülüyor. Başbakan Morawiecki Sejm'de yeterli güven oyu alamazsa eski Başbakan ve muhalefet lideri Donald Tusk, kuracağı hükümet ile birlikte Polonya Başbakanı olabilir. Üç parti Morawiecki hükümetine destek vermeyeceğini açıklamıştıSeçimlerde 157 parlamenter çıkaran Donald Tusk liderliğindeki Vatandaşlar Koalisyonu, 65 vekil çıkaran Üçüncü Yol ile 26 milletvekili çıkaran Yeni Sol ise yeni bir Morawiecki hükümetine destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Söz konusu üç siyasi oluşum ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, koalisyon hükümeti kurmaya hazır olduklarını bildirmişti.Donald Tusk kim ve neye inanıyor?2007-2014 yılları arasında Polonya Başbakanı olarak görev yapan Tusk, seçimi kaybetmesi ardından 2014-2019 yıllarında AB Konseyi Başkanlığı yapmıştı. Avrupa Birliği'nin görüşlerini benimseyen lider, Morawiecki'ye oranla daha liberal görüşlere sahip olan, Avrupacı bir lider olarka biliniyor. Avrupa Halk Partisi'nin lideri olan Tusk'un, Ukrayna ve mülteci konusunda eski hükümete göre farklı bir tutum ele alması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231128/polonyada-morawiecki-liderligindeki-hukumet-diken-ustunde-goreve-basladi-guven-oyu-bekleniyor-1077855149.html
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polonya, mateusz morawiecki, seçim, donald tusk, avrupa birliği, ukrayna, mülteci, mülteci krizi
polonya, mateusz morawiecki, seçim, donald tusk, avrupa birliği, ukrayna, mülteci, mülteci krizi
Polonya'da muhalefet lideri Donald Tusk'un Başbakan olması bekleniyor
11:58 11.12.2023 (güncellendi: 12:02 11.12.2023)
Polonya Bakanlar Kurulu Başkanı, Donald Tusk'ın büyük olasılıkla 13 Aralık'ta Polonya Başbakanı olarak yemin edeceğini söyledi.
Polonya'da seçimler ardından mecliste çoğunluğu elde edemeyen iktidar Hukuk ve Adalet Partisi, yakın zamanda göreve başlasa da parlamentodaki çoğunluğu elde edemediği için güven oyu alamayacağı düşünülüyor. Başbakan Morawiecki Sejm'de yeterli güven oyu alamazsa eski Başbakan ve muhalefet lideri Donald Tusk, kuracağı hükümet ile birlikte Polonya Başbakanı olabilir.
Üç parti Morawiecki hükümetine destek vermeyeceğini açıklamıştı
Seçimlerde 157 parlamenter çıkaran Donald Tusk liderliğindeki Vatandaşlar Koalisyonu, 65 vekil çıkaran Üçüncü Yol ile 26 milletvekili çıkaran Yeni Sol ise yeni bir Morawiecki hükümetine destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Söz konusu üç siyasi oluşum ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, koalisyon hükümeti kurmaya hazır olduklarını bildirmişti.
Donald Tusk kim ve neye inanıyor?
2007-2014 yılları arasında Polonya Başbakanı olarak görev yapan Tusk, seçimi kaybetmesi ardından 2014-2019 yıllarında AB Konseyi Başkanlığı yapmıştı. Avrupa Birliği'nin görüşlerini benimseyen lider, Morawiecki'ye oranla daha liberal görüşlere sahip olan, Avrupacı bir lider olarka biliniyor. Avrupa Halk Partisi'nin lideri olan Tusk'un, Ukrayna ve mülteci konusunda eski hükümete göre farklı bir tutum ele alması bekleniyor.