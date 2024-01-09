https://sputniknews.com.tr/20240109/arda-guler-devler-macinda-oynayacak-her-futbolcunun-hayali-1079447755.html

Arda Güler 'devler maçında' oynayacak: 'Her futbolcunun hayali'

Arda Güler 'devler maçında' oynayacak: 'Her futbolcunun hayali'

Real Madrid'in Aradina karşısında oynadığı mücadeleyle kariyerine fiili olarak başlayan Arda Güler ilk maçındaki performansıyla ağızları açık bırakırken bu... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T06:42+0300

2024-01-09T06:42+0300

2024-01-09T06:42+0300

spor

arda güler

carlo ancelotti

atletico madrid

real madrid

futbol

maç

kadro

ilk 11'ler

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Arda Güler'in Real Madrid kariyeri İspanyol ekibinin Aradina mücadelesi ile resmen başladı. Oynanan kupa mücadelesinde maça ilk 11'de başlayan ve bir topu direkten dönen oyuncu performansıyla maçın ardından en çok konuşulan isim olmayı başarmıştı.Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman oynanacak?Real Madrid formasıyla golle burun buruna gelen Arda Güler'in bu frikik vuruşu sosyal medyada kısa süre içinde milyonlarca kez izlenmişti. Yüzde 90 pas isabetiyle oynayan Arda Güler İspanyol basınından da övgüleri toplarken, Carlo Ancelotti Arda Güler'in bu performansı sonrası genç yıldızı Atletico Madrid ile oynanacak Süper Kupa yarı final maçının kadrosuna dahil etti. Basında manşetleri süsleyen karar, 'Her futbolcunun hayali' şeklinde duyuruldu.Real Madrid - Atletico Madrid maçı 10 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.

https://sputniknews.com.tr/20240108/aziz-yildirimdan-baskanlik-aciklamasi-1079433696.html

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