https://sputniknews.com.tr/20240108/aziz-yildirimdan-baskanlik-aciklamasi-1079433696.html
Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması
Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T18:27+0300
2024-01-08T18:27+0300
2024-01-08T18:27+0300
aziz yıldırım
spor
fenerbahçe
başkan
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Aziz Yıldırım, kulüp başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığını bildirdi.Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığı ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240106/fenerbahce-baskani-ali-koctan-super-kupa-aciklamasi-biz-hicbir-sozlesme-gormedik-1079370926.html
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aziz yıldırım, fenerbahçe, başkan
aziz yıldırım, fenerbahçe, başkan
Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım" dedi.
Aziz Yıldırım, kulüp başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığını bildirdi.
Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığı ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım. Yalnızca Saran'ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de birkaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım. Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır. İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."