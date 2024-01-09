https://sputniknews.com.tr/20240109/aniden-hizlanarak-anne-ve-cocugunu-dusuren-minibus-soforune-ceza-1079471315.html

Aniden hızlanarak anne ve çocuğunu düşüren minibüs şoförüne ceza

Aniden hızlanarak anne ve çocuğunu düşüren minibüs şoförüne ceza

Esenyurt'ta ani manevra yaparak, tartıştığı anne ve çocuğunun minibüs içinde düşmesine yol açan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi iptal edildi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T15:55+0300

2024-01-09T15:55+0300

2024-01-09T15:55+0300

türkiye

minibüs

şoför

şiddet

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Minibüse 2 çocuğuyla binen kadın, aracın yanlış olduğunu anlayınca ücret ödemeden inmek istedi. Bunun üzerine minibüs şoförü E.G. ile kadın arasında tartışma çıktı. Sürücü, kapıları açmayıp bir anda hızlanarak anne ve çocuğunu araç içerisinde düşürdü.Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şoför hakkında, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında "kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunulması" maddesinden işlem yaptı.Araç ruhsatı geçici olarak askıya alınan ve Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edilen sürücüye ayrıca zabıta ekiplerince 2 bin 52 lira idari para cezası uygulandı.

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minibüs, şoför, şiddet