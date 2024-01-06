https://sputniknews.com.tr/20240106/unlu-sarkici-villasindaki-iscileri-darp-etti--1079374540.html

'Ünlü şarkıcı villasındaki işçileri darp etti' iddiası

'Ünlü şarkıcı villasındaki işçileri darp etti' iddiası

İstanbul Beykoz'da bir villada yaşayan Toprak'ın, villasının tadilatına ait ödemenin tamamını yapmak istememesi üzerine tartışma çıktığı iddia edildi. İşçiler... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T10:11+0300

2024-01-06T10:11+0300

2024-01-06T10:24+0300

türkiye

ferman toprak

istanbul

şarkıcı

darp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/0d/1043021208_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9b79adfc0bdc20dce235d20274a0e077.jpg

Sabah gazetesinin haberine göre, Şarkıcı Ferman Toprak'ın evinde çalışan işçileri darp ettiği iddia edildi. Haberde, İstanbul Beykoz'da bir villada yaşayan Toprak'ın, villasının tadilatına ait ödemenin tamamını yapmak istememesi üzerine tartışma çıktığı yazıldı. İddiaya göre, villa tadilatı için işçilerle 1.5 milyon liraya anlaşan şarkıcı, daha sonra bunun 800 bin liralık kısmını ödeyeceğini söyledi. Çıkan gerilimin ardından, işçiler sopa ve yumruklarla saldırıya uğradıklarını söyledi. Ferman Toprak gözaltına aldı.Ferman Toprak kimdir?1975 yılında Adana'da doğan Ferman Toprak, ilkokul ve ortaokulu Adana’da okudu. Liseyi de Adana’da bitirdikten sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı ve Ankara’ya gitti. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak müzik alanında iş yapmak için İstanbul’a taşındı. 1997 yılında “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20240106/mossad-ajaninin-camide-vaaz-verdigi-ortaya-cikti-1079374836.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ferman toprak darp, ferman toprak kimdir