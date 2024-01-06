https://sputniknews.com.tr/20240106/unlu-sarkici-villasindaki-iscileri-darp-etti--1079374540.html
'Ünlü şarkıcı villasındaki işçileri darp etti' iddiası
'Ünlü şarkıcı villasındaki işçileri darp etti' iddiası
İstanbul Beykoz'da bir villada yaşayan Toprak'ın, villasının tadilatına ait ödemenin tamamını yapmak istememesi üzerine tartışma çıktığı iddia edildi. İşçiler... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T10:11+0300
2024-01-06T10:11+0300
2024-01-06T10:24+0300
türkiye
ferman toprak
istanbul
şarkıcı
darp
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Sabah gazetesinin haberine göre, Şarkıcı Ferman Toprak'ın evinde çalışan işçileri darp ettiği iddia edildi. Haberde, İstanbul Beykoz'da bir villada yaşayan Toprak'ın, villasının tadilatına ait ödemenin tamamını yapmak istememesi üzerine tartışma çıktığı yazıldı. İddiaya göre, villa tadilatı için işçilerle 1.5 milyon liraya anlaşan şarkıcı, daha sonra bunun 800 bin liralık kısmını ödeyeceğini söyledi. Çıkan gerilimin ardından, işçiler sopa ve yumruklarla saldırıya uğradıklarını söyledi. Ferman Toprak gözaltına aldı.Ferman Toprak kimdir?1975 yılında Adana'da doğan Ferman Toprak, ilkokul ve ortaokulu Adana’da okudu. Liseyi de Adana’da bitirdikten sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı ve Ankara’ya gitti. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak müzik alanında iş yapmak için İstanbul’a taşındı. 1997 yılında “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20240106/mossad-ajaninin-camide-vaaz-verdigi-ortaya-cikti-1079374836.html
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ferman toprak darp, ferman toprak kimdir
ferman toprak darp, ferman toprak kimdir
'Ünlü şarkıcı villasındaki işçileri darp etti' iddiası
10:11 06.01.2024 (güncellendi: 10:24 06.01.2024)
İstanbul Beykoz'da bir villada yaşayan Toprak'ın, villasının tadilatına ait ödemenin tamamını yapmak istememesi üzerine tartışma çıktığı iddia edildi. İşçiler, sopa ve yumruklarla saldırıya uğradıklarını söyledi. Ünlü şarkıcı gözaltına alındı.
Sabah gazetesinin haberine göre, Şarkıcı Ferman Toprak'ın evinde çalışan işçileri darp ettiği iddia edildi. Haberde, İstanbul Beykoz'da bir villada yaşayan Toprak'ın, villasının tadilatına ait ödemenin tamamını yapmak istememesi üzerine tartışma çıktığı yazıldı.
İddiaya göre, villa tadilatı için işçilerle 1.5 milyon liraya anlaşan şarkıcı, daha sonra bunun 800 bin liralık kısmını ödeyeceğini söyledi.
Çıkan gerilimin ardından, işçiler sopa ve yumruklarla saldırıya uğradıklarını söyledi. Ferman Toprak gözaltına aldı.
1975 yılında Adana'da doğan Ferman Toprak, ilkokul ve ortaokulu Adana’da okudu. Liseyi de Adana’da bitirdikten sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı ve Ankara’ya gitti. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak müzik alanında iş yapmak için İstanbul’a taşındı. 1997 yılında “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yayımlandı.